Las empresas mexicanas que encontraron oportunidades de negocio en China

A continuación, presentamos cinco compañías mexicanas que han extendido sus operaciones al mercado chino en sectores como alimentos, tecnología y manufactura automotriz, mediante inversiones, adquisiciones y el desarrollo de instalaciones para atender a clientes y consumidores de ese país.

Bimbo

Desde 2006, Grupo Bimbo tiene presencia en China , donde ingresó mediante la compra de las operaciones de la panificadora española Panrico en Pekín. Desde entonces, ha adaptado su oferta a los hábitos de consumo locales con productos como pan de caja, pan dulce y botanas. Al cierre de 2025, contaba con 26 plantas en Asia, distribuidas entre China, India, Kazajistán y Corea del Sur, lo que muestra la dimensión de su operación industrial en la región.

Bimbo tropicalizado en China/ Productos de Bimbo en China, Asia (Tzuara De Luna)





Gruma

La empresa regiomontana tiene presencia en China a través de Mission Foods , su marca internacional de tortillas y panes planos. En 2024 destinó parte de una inversión de 54 millones de dólares a construir una nueva planta en ese país, para atender la demanda local e incorporar la tortilla a nuevos hábitos de consumo. Aunque su reporte del tercer trimestre de 2026 no desglosa resultados de China, identifica a Asia y Oceanía como regiones de operación, donde registró un crecimiento anual de 22% en su utilidad de operación.

Nemak

La regiomontana Nemak, especializada en la fabricación de componentes para la industria automotriz, reforzó su presencia en China en 2026 con la adquisición del negocio automotriz de la suiza GF Casting Solutions. La operación incorporó nueve plantas de producción en cinco países, entre ellos China, y amplió su cartera de clientes con fabricantes chinos como BYD, Geely, Nio y Xpeng. En octubre, Nemak China presentó por primera vez su portafolio integrado en el congreso SAECCE 2026, con soluciones de aligeramiento fabricadas con aluminio, magnesio, hierro dúctil y acero.

Softtek

La mexicana Softtek, especializada en servicios de tecnología y desarrollo de software, ingresó al mercado chino en agosto de 2007 mediante la adquisición de I.T. United, una empresa local que le permitió ampliar sus capacidades hacia Asia. En 2009 abrió un Centro Global de Entrega en Wuxi, que permanece en operación y forma parte de su red de 18 centros de entrega global reportados a junio de 2026. La compañía también mantiene oficinas en Pekín y Shanghái.

Metalsa

La regiomontana Metalsa, especializada en la fabricación de estructuras de chasis y componentes para vehículos ligeros y comerciales, ingresó al mercado chino en 2013 mediante la adquisición de la alemana ISE Automotive GmbH, con la que incorporó plantas de manufactura en China, Alemania, Sudáfrica y Estados Unidos. Actualmente mantiene una instalación en Shanghái bajo un esquema de negocio conjunto (joint venture), de acuerdo con su Informe de Sustentabilidad 2025.