Aunque más de 12,000 kilómetros separan a México de China, empresas de ambos países han logrado cruzar sus fronteras y establecer operaciones en mercados estratégicos. Sus marcas ya forman parte de la actividad económica y del consumo cotidiano en ambas naciones.
Entre las mexicanas que tienen presencia en China destacan gigantes de la industria alimentaria como Bimbo y Gruma. Del lado chino, compañías como MG y Huawei han ganado terreno en México con sus automóviles, dispositivos electrónicos y equipos de telecomunicaciones.
Aquí te contamos cuáles son las compañías mexicanas que operan en China y las empresas chinas que tienen presencia en México.
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Las empresas mexicanas que encontraron oportunidades de negocio en China
A continuación, presentamos cinco compañías mexicanas que han extendido sus operaciones al mercado chino en sectores como alimentos, tecnología y manufactura automotriz, mediante inversiones, adquisiciones y el desarrollo de instalaciones para atender a clientes y consumidores de ese país.
Bimbo
Desde 2006, Grupo Bimbo tiene presencia en China , donde ingresó mediante la compra de las operaciones de la panificadora española Panrico en Pekín. Desde entonces, ha adaptado su oferta a los hábitos de consumo locales con productos como pan de caja, pan dulce y botanas. Al cierre de 2025, contaba con 26 plantas en Asia, distribuidas entre China, India, Kazajistán y Corea del Sur, lo que muestra la dimensión de su operación industrial en la región.
Gruma
La empresa regiomontana tiene presencia en China a través de Mission Foods , su marca internacional de tortillas y panes planos. En 2024 destinó parte de una inversión de 54 millones de dólares a construir una nueva planta en ese país, para atender la demanda local e incorporar la tortilla a nuevos hábitos de consumo. Aunque su reporte del tercer trimestre de 2026 no desglosa resultados de China, identifica a Asia y Oceanía como regiones de operación, donde registró un crecimiento anual de 22% en su utilidad de operación.
Nemak
La regiomontana Nemak, especializada en la fabricación de componentes para la industria automotriz, reforzó su presencia en China en 2026 con la adquisición del negocio automotriz de la suiza GF Casting Solutions. La operación incorporó nueve plantas de producción en cinco países, entre ellos China, y amplió su cartera de clientes con fabricantes chinos como BYD, Geely, Nio y Xpeng. En octubre, Nemak China presentó por primera vez su portafolio integrado en el congreso SAECCE 2026, con soluciones de aligeramiento fabricadas con aluminio, magnesio, hierro dúctil y acero.
Softtek
La mexicana Softtek, especializada en servicios de tecnología y desarrollo de software, ingresó al mercado chino en agosto de 2007 mediante la adquisición de I.T. United, una empresa local que le permitió ampliar sus capacidades hacia Asia. En 2009 abrió un Centro Global de Entrega en Wuxi, que permanece en operación y forma parte de su red de 18 centros de entrega global reportados a junio de 2026. La compañía también mantiene oficinas en Pekín y Shanghái.
Metalsa
La regiomontana Metalsa, especializada en la fabricación de estructuras de chasis y componentes para vehículos ligeros y comerciales, ingresó al mercado chino en 2013 mediante la adquisición de la alemana ISE Automotive GmbH, con la que incorporó plantas de manufactura en China, Alemania, Sudáfrica y Estados Unidos. Actualmente mantiene una instalación en Shanghái bajo un esquema de negocio conjunto (joint venture), de acuerdo con su Informe de Sustentabilidad 2025.
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Las empresas chinas que generan millones de pesos y miles de empleos en México
Aunque nació en Reino Unido en 1924, MG Motor es actualmente una marca china bajo el control de SAIC Motor, que adquirió la compañía en 2007. En México inició operaciones en 2020 y ha expandido su presencia mediante una red de distribuidores, sin contar con plantas de ensamblaje en el país. De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México, la automotriz registró ingresos por 49,448 millones de pesos, una caída anual de 16.7%.
Huawei
La tecnológica china Huawei inició operaciones en México en octubre de 2001, con una oferta enfocada en infraestructura de telecomunicaciones, dispositivos electrónicos y soluciones digitales. En más de dos décadas ha ampliado su presencia comercial en el país, aunque su operación actual se concentra en la venta de productos y servicios, sin fabricación local. Sus ventas anuales alcanzaron los 25,000 millones de pesos en 2025.
JAC Motors
Fundada en 1964 en Hefei, China, JAC Motors llegó a México en marzo de 2017 mediante una alianza con Giant Motors Latinoamérica, empresa mexicana encargada de ensamblar y comercializar sus vehículos. A diferencia de otras automotrices chinas, cuenta con una planta de ensamble en Ciudad Sahagún, Hidalgo, donde produce más de 30,000 unidades al año y tiene capacidad instalada para fabricar hasta 60,000. Esta operación genera más de 1,000 empleos directos en la planta. En 2025, sus ingresos anuales en México ascendieron a 24,776.4 millones de pesos.
Hisense
La compañía Hisense inició operaciones en México en 2011, con una oferta de televisores, equipos de aire acondicionado y productos de línea blanca. La compañía china, fundada en 1969 en Qingdao, cuenta con dos plantas de producción en el país, ubicadas en Rosarito, Baja California, y Monterrey, Nuevo León, donde fabrica televisores y refrigeradores. En 2025, sus ingresos en México ascendieron a 14,415 millones de pesos y reportó 4,000 empleados.
Chirey
La automotriz china Chirey llegó a México en 2022 con planes de convertir al país en una plataforma de producción y exportación para América. Su proyecto de construir una planta de ensamble con una inversión de 1,000 millones de dólares y operaciones en 2026 no se ha concretado. Desde entonces, amplió su portafolio con marcas como Omoda y Jaecoo, pero enfrentó dificultades comerciales que la llevaron a reestructurar sus distribuidores y reforzar el servicio posventa. En México, registró ingresos por 5,634.4 millones de pesos y cuenta con 1,650 empleados.
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México y China expanden sus negocios, pero con estrategias distintas
La presencia empresarial de México en China y de China en México responde a estrategias distintas, pero muestra cómo ambas economías han encontrado oportunidades más allá del comercio bilateral. Las compañías mexicanas han recurrido principalmente a adquisiciones, alianzas y plantas de producción para incorporarse a las cadenas de suministro y atender a consumidores chinos.
Las empresas chinas, en cambio, han aprovechado el tamaño del mercado mexicano para expandir sus marcas, comercializar tecnología y colocar vehículos y electrodomésticos. Su llegada también ha abierto oportunidades para desarrollar redes de distribución y, en algunos casos, establecer instalaciones de manufactura.
Sin embargo, tener presencia comercial no necesariamente significa desarrollar una operación industrial de largo plazo. Mientras JAC y Hisense han establecido capacidades de manufactura en México, otras compañías mantienen una estrategia centrada en importaciones y distribución.
El caso de Chirey muestra que crecer en un mercado nuevo requiere algo más que ampliar el catálogo: necesita consolidar distribuidores, servicio posventa y confianza entre los consumidores. Para las empresas mexicanas, el reto en China es distinto: competir en un mercado de gran escala, adaptar sus productos y sostener operaciones frente a fabricantes locales.