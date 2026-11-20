El Reino Unido y la Unión Europea sellaron este viernes en Bruselas una serie de acuerdos para estrechar sus vínculos, presentados como un primer paso para relanzar los lazos diez años después del Brexit.

El primer ministro británico, Andy Burnham, celebró un "acuerdo histórico". "Es un buen día para Reino Unido" y "para Europa", afirmó. "Viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien calificó la cumbre de "punto de inflexión" en las relaciones con Reino Unido.

Londres y Bruselas acordaron suavizar los controles sobre las exportaciones británicas de productos agroalimentarios, impulsar la movilidad juvenil y vincular sus mercados de emisiones de carbono, según un portavoz de Downing Street.

Sin embargo, dejaron pendiente una cuestión especialmente delicada: la rebaja de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido, una vieja exigencia de la UE. Burnham había hecho de esta cumbre una cita clave para relanzar los vínculos con la UE, una década después de la salida del Reino Unido del bloque.

"El mundo de hoy ya no es el de 2016" y "ante los desafíos actuales, quienes comparten valores e intereses deben trabajar juntos", destacó el primer ministro británico. Desde su llegada al poder en julio, el exalcalde de Mánchester no ha dudado en derribar los tabúes e incluso ha dejado entrever la posibilidad de un eventual regreso de su país a la UE.