¿Cuánto ganará GTA VI?
De acuerdo con las estimaciones realizadas por DFC Intelligence antes de que el videojuego se estrenara, la recaudación proyectada para GTA VI durante su primer año era de 3,200 millones de dólares aproximadamente, lo que equivaldría a 40 millones de copias vendidas.
Sin embargo, las cifras récord del primer día de estreno y el furor que sigue creciendo en las redes sociales han rebasado por completo estas proyecciones.
Por su parte, Take-Two, empresa dueña de Rockstar Games, no ha compartido cifras oficiales o proyecciones futuras en sus reportes más recientes, por lo que habrá que esperar a ver cómo se comporta el mercado durante los próximos días.
Cabe destacar que GTA VI es también el videojuego más costoso de toda la historia, teniendo un presupuesto aproximado de 1,500 millones de dólares invertidos en desarrollo y publicidad, así como más de 4,700 personas que trabajaron en su creación por más de 10 años.
GTA VI a la caza de las películas más taquilleras de la historia
De acuerdo con datos de The Number y listas compartidas por diversos medios especializados, las 10 películas que más dinero han recaudado en toda la historia son:
-Avengers: Endgame (2019): 2,942 millones de dólares.
-Avatar (2009): 2,923 millones de dólares.
-Spider-Man: Brand New Day (2026): 2,521 millones de dólares.
-Avatar: El Camino del Agua (2022): 2,322 millones de dólares.
-Titanic (1997): 2,223 millones de dólares.
-Star Wars: El Despertar de la Fuerza (2015): 2,056 millones de dólares.
-Avengers: Infinity War (2018): 2,048 millones de dólares.
-Ne Zha 2 (2025): 2,003 millones de dólares.
-Spider-Man: No Way Home (2021): 1,921 millones de dólares.
-Zootopia 2 (2025): 1,870 millones de dólares.