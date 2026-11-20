¿Cuánto dinero ha recaudado GTA VI?

De acuerdo con estimaciones de medios especializados como Shane The Gamer y Sensor Tower, tan solo con las reservaciones en preventa, GTA VI superó los 1,500 millones de dólares, convirtiéndose en el estreno más vendido de la historia sin siquiera haber llegado a la fecha de lanzamiento.

Sin embargo, el reporte más reciente de Sensor Tower , tan solo un día después del estreno oficial (19 de noviembre) indica que las ventas ya superaron la barrera de los 2,000 millones de dólares, con más de 24 millones de copias vendidas y una recaudación aproximada de 2,360 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte, el 75% de las ventas han sido para consolas PlayStation 5, con un aproximado de 18.44 millones de copias y 1,770 millones de dólares acumulados; mientras que Xbox Series S|X cuenta solo con el 25 %, equivalente a 6.1 millones de copias y una ganancia de 588 millones de dólares.





¿Cuánto han recaudado las películas más taquilleras de 2026?

Si bien 2026 ha sido un año positivo con respecto a años anteriores, todo parece indicar que en cuestión de días (quizá horas) GTA superará a todas las producciones hollywoodenses exitosas del año.

La lista la lidera Spider-Man: Brand New Day, perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel y estrenada el 30 de julio pasado. La historia del superhéroe arácnido tuvo una recaudación mundial final de 2,521 millones de dólares de acuerdo al sitio especializado The Numbers . Esto la convierte, al menos por ahora, en la única producción de cine de 2026 que sigue siendo más exitosa que GTA VI.

El resto del top cinco de películas más taquilleras del año, que ya ha sido superado por el nuevo videojuego de Rockstar, está establecido de la siguiente manera:



-La Odisea: 1,805 millones de dólares.

-Toy Story 5: 1,149 millones de dólares.

-Michael: 1,021 millones de dólares.

-Super Mario Galaxy: La Película: 1,013 millones de dólares.