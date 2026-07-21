Andy Burnham, el séptimo primer ministro británico en 10 años, asume el reto de estabilizar la economía

Burnham señaló que ese plan incluirá, entre otros aspectos, una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de "erradicar el fenómeno de las personas sin hogar" en el país.

El exalcalde del Gran Manchester es el cuarto primer ministro del rey Carlos III desde que accedió al trono en 2022, y el séptimo de Gran Bretaña en poco más de una década.

(DISEÑO: Iztel García)

El nuevo líder laborista, que llega al puesto tras la renuncia hace casi un mes de su compañero de partido y predecesor como jefe de gobierno, Keir Starmer, también prometió actuar "ahora para ofrecer a la gente un poco de alivio y ayudarle a hacer frente al coste de la vida”.

Los laboristas habían puesto fin a catorce años de gobiernos conservadores el 4 de julio de 2024, pero Starmer fue incapaz de aguantar la legislatura hasta 2029.

Burnham se enfrentará a una agenda repleta de desafíos y dispondrá de solo tres años para dejar su impronta.

¿Quién es Andy Burnham?

Burnham ocupó diversos cargos en los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown, entre ellos ministro de Sanidad y viceministro de Finanzas.

Intentó liderar el laborismo en dos ocasiones antes de este año: la primera en 2010, cuando perdió frente a Ed Miliband, y la segunda, en 2015, cuando lo derrotó Jeremy Corbyn. Fue entonces cuando decidió luchar por la alcaldía del Gran Manchester, en el norte de Inglaterra, cerca de Liverpool, su ciudad de origen. Su salto a esa alcaldía, en 2017, transformó su carrera.

Una de sus principales conquistas en el Gran Manchester fue la ampliación del transporte público a precios asequibles. Además del transporte, entre sus objetivos estaba la construcción de viviendas y la mejora de la sanidad pública, logrando grandes avances en ambos casos.

Burnham había alcanzado una gran popularidad con sus políticas y los laboristas lo veían como su mejor baza para acabar con las críticas generadas por el gobierno de Starmer, que cayó por el estancamiento económico.