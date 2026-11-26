Explicó que desde la reunión de la Junta de Gobierno en septiembre se venía valorando la conveniencia de llevar a cabo un ajuste puntual ante el entorno inflacionario que se enfrenta.

“Esta discusión la retomamos en noviembre con base en una evaluación rigurosa del panorama inflacionario y de sus determinantes(…) me gustaría recordar que en todo momento buscamos adoptar una postura congruente con nuestro objetivo, por supuesto, a la vez que propicie un ajuste ordenado de la economía y los mercados”, dijo la gobernadora de Banxico en conferencia de prensa.

“La decisión de noviembre fue un ajuste puntual de 25 puntos base, pero no abre una secuencia de reducciones. Lo que está haciendo es que ajusta el grado de restricción a las condiciones actuales de la economía y toma en cuenta la fase del ciclo por la que se encuentra México y las referencias históricas, por ejemplo, ante la postura actual, pues nos dicen que sigue siendo restrictiva”, añadió el subgobernador, Omar Mejía Castelazo.

El subgobernador consideró que el ajuste reciente a la tasa de interés de referencia , y el mensaje de que se va a mantener la tasa en 6.25% por un tiempo prolongado son medidas adecuadas para enfrentar los riesgos externos. "No estamos en un ciclo de relajamiento. Ese ciclo de relajamiento comenzó en marzo de 2024 y concluyó en mayo de este año, lo que llevó la tasa a 6.50%", explicó.

¿Por qué Banxico bajó la tasa de interés?

De acuerdo con la gobernadora de la Junta de Banxico, la decisión de reducir la tasa de interés de referencia se sustentó en la continuación de un proceso de menor inflación.

“La inflación subyacente ha mantenido una tendencia a la baja desde inicios de año, y el repunte que se ha observado en la inflación general obedece, a aumentos de la inflación no subyacente. Se espera también que la inflación general retome una tendencia a la baja”, explicó la gobernadora del banco central mexicano.

Recordó que dado el rezago con el que opera la política monetaria, esta se debe conducir de manera prospectiva.