La empresa que desarrolla Claude ya se puede comprar desde México. Anthropic se incorporó este viernes al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con la clave de pizarra ANT.

La llegada de la compañía estadounidense abre una nueva opción para quienes buscan invertir en el negocio de la inteligencia artificial sin salir del mercado mexicano.

Anthropic fue fundada en 2021 y desarrolla Claude, una plataforma de inteligencia artificial generativa que compite en un sector en el que las empresas tecnológicas buscan ganar terreno con nuevos modelos y servicios.

Debutó en bolsa el 19 de noviembre de 2026 , cuando sus acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq de Estados Unidos bajo la clave ANT. Un día antes, la empresa había fijado el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 83 dólares por acción. La operación concluyó el 20 de noviembre, con la colocación de 1,127 millones de acciones y una recaudación bruta de 93,500 millones de dólares.