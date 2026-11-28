Este proceso se dará a lo largo del 2027, impulsando primero, “el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales”, informaron las dependencias de gobierno.

Asimismo, resaltaron que han mantenido el diálogo con gasolineros, servicios bancarios y financieros, además de la Capufe, concesionarios y operadores de telepeaje para “garantizar que las disposiciones legales que definirán esa gradualidad atiendan sus necesidades y no afecten a los usuarios”.





Vigilancia y menos tiempo de espera motivan la implementación de pagos digitales

Como parte de la Ley de Economía Digital, Hacienda determinó a los sectores Hidrocarburos e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como estratégicos para que los pagos digitales y electrónicos fueran la única forma de pago, específicamente para las actividades de Expendio al Público de gasolinas y diésel, y el Cobro de Peajes.

Detrás de los argumentos para implementar esta medida se encuentran el combate al comercio ilícito de combustible, más vigilancia fiscal, mayor seguridad y menos tiempos de espera son los motivos por los que Hacienda determinó a estos sectores como estratégicos para aceptar solo pagos digitales y electrónicos, refiere el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para Hacienda, la comercialización irregular e ilícita de combustibles ha evidenciado la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los pagos como mecanismo para verificar la legalidad de las operaciones. En este sentido, contar con registros verificables constituye una medida complementaria a las acciones implementadas por el Estado mexicano.

La incorporación de medios digitales y electrónicos de pago para combustibles busca fortalecer las capacidades de supervisión y detección de probables irregularidades en la cadena de valor.