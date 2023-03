¿Qué sabemos del (mal llamado) Tesla Model 2 que podría producirse en México?

Lo más importante que hay que saber del Tesla Model 2 es que quizá no se llame así cuando llegue al mercado. El CEO de la compañía, Elon Musk, anunció en 2020 que lanzaría durante esta década un modelo más asequible, con un precio base de 25,000 dólares (unos 500,000 pesos), pero, hasta ahora, Tesla no ha revelado el nombre de su próximo automóvil eléctrico asequible.

Como es difícil escribir sobre un auto que no tiene nombre, tras el anuncio de Musk, los medios comenzaron a referirse al nuevo modelo de bajo costo de Tesla como Model 2 y, a veces, como Model C o Model Q. Musk ha dicho que aún no hay un nombre definitivo para su nuevo modelo. “Model 2 no es un auto, no hay un Model 2”, dijo en su reunión anual de inversionistas de 2021, denominada Investor Day.

Durante la reunión de este año, realizada el miércoles, Musk se refirió al nuevo modelo asequible como el “vehículo de nueva generación”, cuya producción costará la mitad que la del Model 3 y la del Model Y, gracias a un montón de eficiencias en las que la firma ha trabajado en el último año.