¿Qué viene con las cancelaciones de compras?

“Mi pedido de Shein tiene cuatro días de retraso. ¿Me recomiendan esperar o pedir la devolución de mi dinero, porque no se actualiza el estado (del envío)”, escribe una usuaria en un grupo de Facebook, mientras otras compradoras le responden que lo mejor es esperar.

En un caso similar, Cecilia Osuna recibió un paquete de ropa y accesorios para el día de Reyes de su hija adolescente, pero el regaló llegó una semana después de la fecha establecida, que era el 2 de enero.

La falta de comunicación sobre el estatus de los paquetes es uno de los problemas que las compradoras han enfrentado, y que para Jorge Jiménez es uno de los primeros a resolver, pues considera que se debe especificar con más detalle y claridad para reducir las solicitudes de devolución del monto de la compra.

Para el directivo, las cancelaciones no implican que las compradoras no reciban sus paquetes, pues las empresas de logística no reciben las notificaciones de devolución, lo que podría causar que el e-commerce aumente sus precios y reduzca sus promociones. Aunque no prevé que los problemas de logística se aminoren en el corto plazo.

“A como están las cosas, va a ser el mismo problema hasta que haya más infraestructura en México, y que exista la capacidad de recibir los vuelos de carga internacionales. A lo mejor (los retrasos) no serán tan drásticos, pero se va a mantener”, concluyó.