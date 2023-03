“Nuestro objetivo es crear sinergias entre varios países, estamos hablando de incrementos en México, Colombia, Brasil”, asevera Cambolive en una reunión con medios. "Nuestra intención (en México) es invertir en una nueva plataforma que empezaría a operar en los siguientes dos años. Eso me gustaría", añadió.

Renault había dicho que esperaba arrancar con la producción del nuevo modelo en 2026.

En la década de los 2000, Nissan fabricó en su planta de Aguascalientes el modelo Renault Clío, que compartía plataforma con Platina. Posteriormente, ensambló en Cuernavaca, Morelos, algunas unidades de Renault Alaskan, que compartía plataforma con Nissan Frontier. Para este nuevo modelo, ambos fabricantes volverán a hacer sinergia.

Magda López, CEO de Renault en México, resaltó que si bien aún no hay una cifra prevista de inversión o de si se tratará de un modelo eléctrico o a combustión interna, la empresa trabaja diariamente en este producto para garantizar la mayor rentabilidad posible, tanto en el mercado local como en otros mercados.

“En este momento estamos en una etapa exploratoria sobre las características que tendrá el producto. Sí será para el mercado local, pero también para exportación, ya que no puede ser una producción pequeña”, añadió.

Nuestra intención en México es invertir en una nueva plataforma en los siguientes dos años Fabrice Cambolive, director general de la marca Renault

100 mdd en una nueva plataforma que se fabricará en Colombia

En tanto, este jueves la empresa anunció una inversión por 100 millones de dólares en Colombia, destinados a la creación de una nueva plataforma de fabricación de vehículos, así como a la actualización tecnológica en el complejo de Envigado, Antioquia.

Luiz Fernando Pedrucci, CEO de Renault América Latina, resaltó que el hecho de que Renault aún no contemple una inversión para retomar su producción en México no significa que el país no esté entre sus planes prioritarios, sino que los proyectos en la industria son a largo plazo.

“En nuestra industria los proyectos son a largo plazo, por ejemplo, en el anuncio de Colombia tardamos entre dos y tres años en la planeación… No es que lo estemos aplazando (a México), sino que cada proyecto tiene un tiempo de maduración. Ahora los equipos de trabajo están investigando cual es el mejor producto. Hay todo un trabajo técnico detrás, pero es el camino normal de nuestra industria”, agrega.