Los acreedores de TV Azteca piden a la empresa que entre a Capítulo 11

Tres acreedores de TV Azteca realizaron una petición involuntaria para que la empresa entre a Capítulo 11 del Código de Bancarrotas estadounidense, con el objetivo de reclamar adeudos por 63 millones 315,000 dólares.

De acuerdo con la solicitud ingresada ayer ante la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, la petición fue hecha por los fondos Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return (por un monto de 11.6 millones de dólares), Cyrus Opportunities Master Fund II, Ltd. (por 27.4 millones de dólares) y Sandpiper Limited por 24.2 millones de dólares en bonos de deuda no garantizada, de acuerdo con el documento.

Los acreedores de TV Azteca habían señalado desde el año pasado el impago de la compañía del magnate Ricardo Salinas, llevando el caso a tribunales en el último trimestre de 2022. A finales de febrero, la televisora decidió aplazar indefinidamente la publicación de su reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2022 y al año completo.