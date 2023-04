TV Azteca se blinda contra sus acreedores con amparos promovidos en México

The Bank of New York Mellon y London Branch están buscando que la compañía pague el bono por 400 millones de dólares que fue acordado por ambas partes en agosto de 2017, así como los intereses generados por los atrasos, de acuerdo con documentos del caso a los que Expansión tuvo acceso.

En febrero de 2021, TV Azteca pospuso el pago del cupón correspondiente a ese mes, argumentando que la pandemia afectó sus finanzas y le dificultó atraer publicidad a su negocio. Entonces la empresa confiaba en "alcanzar un acuerdo a la brevedad", sin embargo, los acreedores solicitaron el pago anticipado de los bonos el año pasado.

Pero Yanet Sandoval Carrillo, representante legal de TV Azteca, aseguró que la notificación de pago anticipado, enviada el 3 de mayo de 2022 por los acreedores, nunca fue recibida por la compañía, y ha pedido a un juzgado civil de México que declare la ineficacia de dicha notificación, de acuerdo con uno de los documentos del caso al que Expansión tuvo acceso.

TV Azteca no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios sobre el proceso de amparo.

Los acreedores han buscado opciones para que TV Azteca salde los pagos de los bonos, y el abogado representante de The Bank of New York Mellon y London Branch, Fernando del Castillo Elorza, ha tratado de contrarrestar las medidas cautelares a través de amparos.

El abogado presentó el 15 de marzo pasado un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el que argumenta que “TV Azteca parecería que no tiene obligaciones de pagos”. Del Castillo Elorza expone en los documentos que esto es ilegal al violar “la Constitución Política de México privando al Fideicomisario del Convenio de Emisión de sus derechos fundamentales al debido proceso”.

A su juicio, los representantes legales de los acreedores The Bank of New York Mellon y London Branch no tuvieron “la oportunidad de defenderse contra las medidas cautelares”. A pesar de esto, el recurso fue desechado el 23 de marzo con opción a impugnar la resolución hasta el 30 de ese mismo mes.

El abogado José Sagredo, experto en temas de concursos mercantiles del despacho GLZ, coincide con el argumento de la defensa de los acreedores. En su opinión, las medias cautelares de TV Azteca son ilegales porque nunca se dio la oportunidad a los acreedores de defender la resolución. Sagredo prevé que las medidas cautelares de TV Azteca eventualmente perderán efecto y serán anuladas, pero para ello será necesario que se gane el amparo presentado por los acreedores. “Esto puede tardar años”, advierte.

Otro recurso que los acreedores The Bank of New York Mellon y London Branch pueden invocar es la figura de concurso mercantil en México para que la empresa pueda pagar sus adeudos.

TV Azteca utilizó este argumento para evitar presentar una solicitud de bancarrota en los Estados Unidos, como lo hicieron otros tres de sus acreedores –Plenisfer Investments SICAV-Destination Value Total Return, Cyrus Opportunities Master Fund II, Ltd., y Sandpiper Limited– a finales de marzo, en un procedimiento legal por 63.3 millones de dólares, diferente al iniciado por The Bank of New York Mellon y London Branch.

En un documento enviado a la Corte de Bancarrota de Estados Unidos, la empresa informó que sus operaciones tienen lugar en México, lo que justifica que el juicio se lleve a cabo en su país de origen para garantizar la imparcialidad. TV Azteca calificó este intento de sus tres acreedores "sin precedentes" y afirmó que obligar a una compañía extranjera a declararse en bancarrota en otra nación donde apenas tiene operaciones es injusto.

Ahora TV Azteca está a la espera de la resolución de la jueza de la Corte de Nueva York para determinar si es aplicable la decisión de no entrar al Capítulo 11 en Estados Unidos, así como de la impugnación a la resolución del juicio de amparo que presenten los representantes de The Bank of New York Mellon y London Branch. Dos frentes abiertos por acreedores de la empresa controlada por Salinas Pliego.