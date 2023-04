A pesar de que México se posicionó como el cuarto mayor productor de autopartes en 2021 a nivel mundial, y se mantuvo en esa posición en 2022, el sector aún enfrenta grandes desafíos en la cadena de proveeduría. Manuel Montoya, presidente de la Red Nacional de Clústers de la Industria Automotriz, destaca que uno de los grandes huecos en la cadena de valor son las baterías de litio, las cuales son fundamentales para este tipo de vehículos. México aún no ha extraído ni una sola gota de este mineral, lo que dificulta la producción de baterías en el país.

Las baterías de litio son consideradas como un componente clave dentro del T-MEC, ya que junto con otros elementos como los ejes y chasis, deben sumar un Valor de Contenido Regional de al menos 75%. De lo contrario, las empresas podrían enfrentar aranceles al momento de exportar los vehículos producidos en México.

Sin embargo, según Manuel Montoya, presidente de la Red Nacional de Clústers de la Industria Automotriz, México aún no cuenta con empresas que fabriquen baterías para vehículos eléctricos, lo que supone un hueco importante en la cadena de proveeduría.

"No hay empresas mexicanas que hagan baterías, yo no sé si las vaya a haber. Baterías para vehículo eléctrico, no baterías tradicionales, en esto tenemos muchísima experiencia. Ese es un hueco importante", destaca Montoya.