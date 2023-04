Un clúster en expansión

Sergio Mireles, director de Datoz, destaca que Nuevo León ha sido uno de los principales beneficiarios del fenómeno de relocalización de empresas, también conocido como nearshoring. La llegada de la empresa de Elon Musk dinamizará aún más esta tendencia y Mireles espera que eso sea palpable en la demanda de naves industriales en Nuevo León, pero también en los estados colindantes.

La producción de autopartes en la entidad ha posicionado al estado como el tercero con mayor producción en todo el país, con un valor equivalente al 11.6% del total nacional al concluir el año pasado. Coahuila y Chihuahua lideran la lista con 16.2% y 12.4%, respectivamente.

Felipe Flores, CEO de Form, una pyme de empaques que suministra desde el año pasado empaques para la transportación de las defensas del Model S y Model X, resalta que ahora está en conversaciones con cuatro o cinco posibles clientes que son proveedores locales que ahora también trabajarán para Tesla.

“Es todo un fenómeno, diferente a lo que ocurrió cuando llegó Kia (a Pesquería, Nuevo León)", dice Flores. Entonces, la armadora surcoreana trajo a todos sus proveedores Tier 1 y Tier 2. Una práctica que si bien generó empleos, limitó la oportunidad de desarrollar más proveeduría local.

"Nada que ver con esto que ahora vemos con Tesla”, añade Flores, en entrevista con Expansión.

Pero la efervescencia en el sector manufacturero también ha encarecido el precio de la tierra. Antes de la pandemia por covid-19, el precio promedio por pie cuadrado era de 38 centavos de dólar, cifra que ha aumentado a 50 centavos y que se estima seguirá aumentando hasta un 15% para el cierre de este año. Mireles destaca la "creación de un ecosistema empresarial que se ha generado en el estado", donde las empresas reinvierten en el mercado mexicano al ver el crecimiento de la base de proveeduría y de clientes potenciales.

En 2021 y 2022, la firma registró un récord en la absorción de espacios para empresas e industrias. Este panorama se espera que continúe durante los próximos cino a 10 años.

El reto de ser proveedor de Tesla

Ser proveedor de Tesla no es tarea fácil debido a los altos estándares de exigencia que tiene la compañía. Esto ha llevado a que algunas empresas declinen la oportunidad de unirse a su cadena de valor.

En el caso de Form, la compañía regiomontana tuvo que enviar a Estados Unidos un empaque para una estructura metálica del tablero de un vehículo de Tesla, que se embarcaría a Shangai, China. Si el empaque no llegaba a tiempo, no podrían empacar la autoparte y, si no llegaba ésta, se detendría la línea de producción en Asia. La entrega de un solo empaque y lo crítico de la situación ameritó constantes llamadas al teléfono de Flores.

Desde la perspectiva del directivo de Form, la industria automotriz es un sector que amerita una pronta velocidad de respuesta ante las necesidades que puedan surgir. "Pero yo te diría que con Tesla (la capacidad de respuesta) debe ser aún más rápida”, añade. Según Flores, la velocidad con la que está conduciendo el negocio Tesla hace que la presión y exigencia se ejerzan en todos los que están en la cadena de suministro.

Los especialistas coinciden que aunque ser proveedor de Tesla puede ser un desafío debido a los altos estándares de exigencia de la compañía, la llegada de la empresa a México representa una oportunidad para las empresas locales del sector de las autopartes. La creación de una cadena de valor en torno a la producción de vehículos eléctricos puede generar empleos y oportunidades de negocio en la región, y la inversión en infraestructura y tecnología puede impulsar el desarrollo del sector.

Montoya resalta que aunque México aún no produce las baterías de litio fundamentales para los vehículos eléctricos, en la región se encontrará una cadena de valor robusta en torno a los otros componentes. Según Montoya, la integración regional será clave para el negocio que pueda generar la nueva planta de Tesla, ya que habrá componentes tanto de Estados Unidos como de Canadá.

El también es el director del Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut) enfatiza que si Tesla ha decidido venir a México, es porque el país es necesario para la producción y exportación de sus vehículos a mercados internacionales.

“Si Tesla decidió venir a México es porque nos necesita como país", concluye.