Llegas a casa y ves que se te acabaron las croquetas de tu lomito o a tu michi, no queda más que hacer la compra de la comida para que tu compañero no se quede con hambre. Abres la bolsa con el alimento húmedo y lo colocas en su comedero, pero, ¿alguna vez te has preguntado el proceso que hay detrás para la elaboración de su alimento?

La empresa ADM, que maneja diversos negocios con capital de Estados Unidos, se dedica desde hace 25 años a la fabricación de marcas como Ganador para perros y Minino para gatos, colocándose como el segundo jugador más importante en esta industria de alimentos para mascotas.