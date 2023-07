¿Qué se hace en Vitesco Tecnologies?

El director de R&D e ingeniería, Alberto Romero, explicó que se diseñan componentes electrónicos y ofrecen soluciones para que los componentes de los vehículos duren más.

“Estamos fabricando productos que puedan ayudar a hacer los flujos de personas, de bienes, de servicios más sostenibles y más eficientes. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de cualquier compañía hacia la sociedad”, resaltó Antonio Rodríguez.

Dentro de las características de los autos híbridos es que sus componentes se combinan motores eléctricos con los de combustión. (Foto: Dolorea Luna)

Principales productos que se realizan

El director de la planta de Vitesco, Antonio Rodríguez, detalló que entre los productos que fábrica se encuentran: accionamientos eléctricos, sistemas de control electrónico, sensores y actuadores, así como innovadoras soluciones de tratamiento de gases de escape.

“Aquí en México, los más demandados van a ser el inversor, el manejador de temperatura, el drive axle. Es de los nuevos que están programados para llegar”.

“Fuera (del país), hay distintos. El high voltage box, por ejemplo, es uno de los que Vitesco vende más, también el master controller también son como los que más se están moviendo”, explicó al mostrar algunos productos que se asemejan a las tarjetas madres de las computadoras.

Algunos de los componentes que se diseñan en Vitesco. (Foto: Dolores Luna)

¿Qué espera del gobierno federal?

Respecto a las acciones que esperan del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, está el de la seguridad, sin embargo, Rodríguez no lo expresó como director de Vitesco, sino como ciudadano, pues asegura que les han robado camiones con mercancía, además de vialidades en buenas condiciones, que les permitan transitar sin afectaciones.

“En nuestra planta de Cuautla, Morelos existe un puente que le llamamos mocho. Nunca se terminó el puente. Empezaron a construir el puente y llegaron a donde hay una casa particular. El señor nunca les quiso vender y hay un crucero ahí bastante peligroso porque no hay un puente. El corredor interoceánico me parece una opción interesante”, expresó.

Aunque, también existen incentivos como en otros países, en el país “se perdona” el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), “es, a fin de cuentas, un incentivo, ¿no?, a que intentes traer un coche electrificado”, confío.

Vitesco Technologies estima que en cuatro años las ventas pasen de 5,000 millones de euros (mde) a nivel global a entre 10,000 y 12,000 (mde) en 2030.

La empresa tiene plantas de fabricación de componentes eléctricos en Ciudad Juárez y Cuautla, además en Guadalajara y Silao con sus centros de desarrollo, unidades de ingeniería y un centro financiero.