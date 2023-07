Las emisoras religiosas, como Radio Guadalupana, han dejado de ser simplemente un medio para profesar la religión y se han convertido en un tejido que une comunidades y familias. Un radioescucha de Radio Guadalupana compartió cómo la estación ayudó a fortalecer su relación con su padre, quien le inculcó la costumbre de sintonizar la frecuencia 1240 AM "para rezar juntos el rosario en comunidad todos los días".

"Cuando mi papá ya no podía ir a la iglesia debido a problemas de salud, siempre me pedía que pusiera Radio Guadalupana para seguir en la fe, para rezar y escuchar la palabra de Dios. Él siempre fue un hombre de fe, ya que de niño fue monaguillo en Durango, y cuando no podía asistir a misa, se entristecía", relata el usuario durante la emisión del programa de mediodía llamado 'La voz del Pastor'.

Estas emisoras religiosas en el país también se han convertido en un refugio para las personas que consideran que la realidad actual es insostenible, marcada por la violencia, el cambio climático y una supuesta "pérdida de valores". Para estas audiencias, las oraciones y reflexiones transmitidas por estas emisoras se convierten en una fuente de esperanza y una vía de escape, como se puede constatar en los comentarios dejados por los radioescuchas en el buzón de mensajes de la radio.

¿Qué pasa con los contenidos religiosos?

México se ha mantenido como un estado laico desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando se estableció en la Constitución una separación entre la iglesia y el Estado para evitar la influencia de creencias en decisiones políticas y garantizar la libertad de cada individuo para elegir sus propias creencias.

No obstante, en la actualidad, además de Radio Guadalupana, existen otras emisoras con contenido religioso en México, como Radio Tepeyac, que se transmite en 93.3 FM en San Cristóbal de las Casas; Palabra Viva en 107.7 FM en Chihuahua; Radio Omega en 830 AM en la Ciudad de México; Radio Rhema JCV en 88.7 FM en Jalisco, entre otras. Estas llegan a los radioescuchas mediante el arrendamiento de frecuencias con grupos radiofónicos como Grupo ACIR.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha mencionado en ocasiones anteriores que ni la Constitución ni la Ley de Asociaciones Religiosas prohíben expresamente la presencia de contenidos religiosos en las emisiones de radio.

Si bien no está claro si los contenidos religiosos en la radio y la televisión son legales o no, en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el debate sobre si se deben otorgar concesiones a grupos religiosos, cuando sostuvo una reunión con la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice). Ese mismo año, el IFT otorgó una concesión a la Visión de Dios, pero fue revocada una semana después debido a la presión de la opinión pública.

Incluso es común que el mandatario haga referencia a personajes y pasajes religiosos durante sus conferencias matutinas, lo que genera un debate sobre la preservación del carácter laico del Estado.

Todavía existe un público ávido por consumir contenido religioso, ya sea a través de medios tradicionales o digitales, e incluso hay quienes están dispuestos a crear sus propios programas con el propósito de difundir su fe, como es el caso de Héctor Santibáñez, un ingeniero retirado que decidió abrir su propio canal de YouTube para propagar su religión.