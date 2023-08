El futuro del arrendamiento

El negocio del arrendamiento no es nuevo para las cadenas como el Puerto de Liverpool, Palacio de Hierro o Chedraui, aunque no es su negocio principal, y por ahora, no se prevé que esta fórmula se transforme.

Las empresas tienen a favor diversos factores que darán un impulso a este brazo de negocio. Uno de ellos, es que han dejado de ser sólo centros de consumo para convertirse en hubs de entretenimiento, lo que ha elevado las visitas, avivando el interés de las marcas por tener presencia en estos lugares.

"La tendencia seguirá siendo positiva, pero con crecimientos porcentuales más pequeños en esta segunda mitad del año”, dijo Hermosillo.

Marcela Muñoz, subdirectora de análisis fundamental de Vector, considera que no habrá una baja en ingresos por los arrendamientos, en tanto no haya nuevas limitantes a la movilidad. "La recuperación de centros comerciales está asociada a que se han convertido en puntos de reunión, centros recreativos y lugares donde se satisfacen diversas necesidades del consumidor. Si todo se mantiene constante es muy probable que los niveles de ocupación y las rentas continúen en ascenso”, declara la especialista.