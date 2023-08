Las aerolíneas se pronuncian contra nuevo decreto para reducir vuelos en el AICM

“El problema de fondo en el AICM no es la capacidad de operaciones por hora, sino la antigüedad de la infraestructura y el deterioro en el que se encuentra, que requiere una intervención mayor que resulta apremiante al ser una instalación estratégica para la seguridad nacional, los ingresos del gobierno, la derrama económica y empleos”, dijo la Canaero.

Reducción de vuelos en el AICM

El AICM evalúa una segunda reducción de operaciones, argumentando que las aerolíneas utilizan horarios de aterrizaje y despegue –o slots– no autorizados. En septiembre del año pasado, el aeropuerto y las aerolíneas acordaron una reducción en el tope de operaciones por hora de 61 a 52 vuelos, lo que llevó a empresas como Aeroméxico a dejar de operar cientos de franjas horarias.

Sin embargo, en fechas recientes el aeropuerto ha advertido que las aerolíneas han operado miles de vuelos fuera de los slots autorizados, principalmente empresas como Volaris y Viva Aerobus. Por ello, el aeropuerto advirtió que no autorizaría el despegue de vuelos en horarios no autorizados a partir de mayo, lo cual se respetó para los vuelos de salida, pero no para los de llegada.

La medida que el AICM evalúa actualmente es prohibir el aterrizaje de operaciones en horarios no autorizados, con lo cual un vuelo que busque aterrizar fuera de horario por razones imputables a la aerolínea podría ser desviado a otros aeropuertos, dijo en una entrevista con Expansión Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM.

“Son llegadas, no son atribuibles a nosotros, pero si son demoras y los tomamos como demoras, seguramente la AFAC lo puede sancionar si no justifica la demora”, adelantó hace unas semanas.

Las aerolíneas pidieron que el ajuste no sea unilateral para elaborar un plan respecto a los horarios.

“Solicitamos respetuosamente a las autoridad que incluyan en las mesas de trabajo a los expertos del sector para construir una estrategia que permita solucionar las necesidades de la demanda presente y futura, en beneficio del desarrollo económico y social del país”, dijo la Canaero.