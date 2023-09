La advertencia de la fuerza laboral está dicha. Shawn Fain, presidente de la UAW, dijo en un video difundido a última hora del lunes que anunciaría una ampliación de las huelgas salvo “avances serios”. “No vamos a esperar y no vamos a perder el tiempo”, sostuvo.

Hasta el momento, las plantas detenidas incluyen la Planta de Ensamble de Ford en Wayne, Michigan; la Planta de Ensamble de Stellantis en Toledo, Ohio; y la Planta de Ensamble de General Motors en Wentzville, Missouri. Los analistas anticipan que las próximas en ser afectadas podrían ser las plantas que fabrican camionetas de alto margen, como la F-150 de Ford, la Chevrolet Silverado de GM y las pickups Ram de Stellantis, si la huelga continúa.

El impacto en México

Armando Cortés, director general de la INA, enfatiza la importancia de monitorear de cerca qué plantas se unirán a la huelga y, en función de eso, actualizar las proyecciones. “Eso es lo más importante, ir viendo el número de plantas que se incorporan y la cantidad de plantas que se van a sumar para,en función de eso, tener un estimado más claro”, dice.

El organismo estará publicando los nuevos impactos en la proveeduría mexicana a inicios de la siguiente semana, dependiendo de las plantas que se vayan sumando, de acuerdo con lo dicho en entrevista con Expansión.

El representante gremial explica que la estrategia actual del sindicato consiste en "mantener sus movimientos ocultos y no anticipar sus próximos pasos", como lo ha expresado en las negociaciones con las tres empresas. “No quiere anticipar su siguiente movimiento para que las empresas no puedan hacer adaptaciones que no le convengan al sindicato”, dice Cortés. Esto, sin embargo esto dificulta calcular el impacto real de la huelga.

Hasta el momento, el impacto representa tan solo el 0.1% de las exportaciones hacia el país vecino del norte. Aunque los fabricantes y las armadoras no revelan los nombres de sus clientes y proveedores, se destaca que las empresas más afectadas en México son aquellas que fabrican componentes altamente exportados a Estados Unidos, como asientos, arneses, embragues y piezas para motores y transmisiones.

De acuerdo con datos de la INA, Coahuila lidera la producción de autopartes en México, seguido por Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro.

El presidente de la UAW afirmó que los 'tres de Detroit' habían ofrecido aumentos salariales de hasta un 20% en cuatro años y medio a 146,000 trabajadores del sector, una propuesta que fue considerada inadecuada dado que los CEO de las compañías habían experimentado incrementos de hasta un 40% en los últimos cuatro años.

¿Una huelga en México?

Desde la perspectiva de Cortés, el hecho de que en Estados Unidos los incrementos salariales se negocien cada cuatro años y que en México esto sea de forma anual, pone el ambiente laboral de ambos países en escenarios completamente diferentes, descartando que en México suceda algo similar.

Las proyecciones sobre la huelga varían, pero la mayoría indica que esta situación persistirá. Según S&P, es altamente probable que las huelgas se prolonguen durante varias semanas, lo que podría resultar en una disminución del 0.39% en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el tercer trimestre y, al mismo tiempo, causar "disrupciones" en las cadenas de suministro globales de la industria automotriz.

En caso de una huelga total, el Deutsche Bank estima que cada fabricante de automóviles afectado podría perder entre 400 y 500 millones de dólares por semana, suponiendo la paralización completa de la producción.

Según una fuente bien informada que habló con Reuters, la UAW tiene previsto anunciar avances significativos durante el viernes; no obstante, existen pocas certezas al respecto.

Con información de Reuters