La expansión de la huelga automotriz preocupa a los concesionarios en EU

"Va a ser casi imposible conseguir muchas de estas piezas", dijo Richard Fasulo, un técnico de diagnóstico de Wappinger, Nueva York, que trabaja para un concesionario de la franquicia Cadillac y concesionarios de coches usados. La huelga más amplia, que afecta a 38 centros de distribución de piezas propiedad de GM y Stellantis, "va a hacer que estos talleres digan a sus clientes: 'No sabemos cuándo podremos arreglar su vehículo. Podría ser indefinidamente'".

La venta de piezas de reparación y devoluciones de servicio es la clave de las ganancias de muchos concesionarios, y devuelve márgenes de beneficio bruto del 40% o más para las grandes cadenas minoristas de automóviles como AutoNation y Lithia.

"Si tu auto no funciona, te quedas tirado. Es mezquino, ¿no crees?", dijo Howard Drake, propietario de un concesionario GM con sede en California, describiendo la difícil situación de los clientes que necesitan reparaciones.

"Pensaba que el castigo sería en forma de selección adversa para los clientes con pocas opciones. No pensé que sería mi lote apilado con los autos que no puedo arreglar porque su gente no va a trabajar en un centro de distribución de piezas", dijo.

Por su parte, Mike Stanton, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles, dijo: "Los concesionarios no queremos que nada limite nuestro potencial de servicio a los clientes, por lo que esperamos que las automotrices y la UAW lleguen a un acuerdo rápido y amistoso".