¿Quieres mejorar la reputación de tu empresa? Olvida las estrategias reactivas

“Tenemos que validar que hacemos un esfuerzo con la biodiversidad, que estamos construyendo valor en cada una de nuestras partes, también hay que cuidar que los contratistas y la cadena de valor, debemos acompañarlos para que toda la estrategia sea sostenible”, mencionó durante el evento.

Mantener una buena reputación ya tiene efectos hasta en el financiamiento de las empresas. Guillermo Colquhoun, director general adjunto de Riesgo y Cumplimiento para HSBC México y Latinoamérica, la institución bancaria prevé que a mediano plazo las empresas que no se muevan con la velocidad que se espera hacia una transformación consciente y de acuerdo a cómo se comprometieron con el mercado, van a pagar una prima de riesgo adicional.

“Y si en el largo plazo estos objetivos no se cumplen, no van a tener acceso a crédito o a inversores que quieran poner esos recursos ahí porque no se dejarán sólo en la rentabilidad, si no que buscarán otra cosa”, explicó.

Las consecuencias ya permean en el presente. HSBC ha definido una política de salida en ciertos sectores como el carbón o su uso para la generación de energía por su impacto con el medioambiente y lo hacen de manera gradual en el sector de energía y petróleo, .

“Esto pasa hoy, no va a pasar en cino años, no va a pasar en 10. Y sí creo que muchas de las compañías de muchos sectores se han puesto objetivos de tratar de apoyar esto de la manera posible a mediano y largo plazo.Todos los modelos que se estimaron que pasarían en 2050 van a pasar mucho antes”, dijo Colquhoun.