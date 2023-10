La mina que asoló un pueblo alemán muestra el lado B de la transición energética

Lo único que aún sigue en pie es una pequeña construcción que fungía como iglesia y que no tarda en ser demolida. Eckardt no se rinde y continúa explicando, repetidamente, aunque hay pocos elementos que le pueden ser de ayuda, ya todo se ha reducido a una especie de arenisca color gris en el subsuelo, a muchos metros hacia abajo y una gran máquina que no deja de hacer ruido.

Dice que, en menos de tres meses, todo quedó reducido a nada, que a veces llegan turistas esperando ver un pueblo desierto, pero que se van desilusionados cuando se dan cuenta de que no habrá ningún escenario para hacerse fotografías.

Saskia Meyer toma un pedazo de cartón y comienza a dibujar un mapa: traza la casa de Heukamp, la escuela primaria, el kínder, el camino principal, un edificio de apartamentos y decenas de árboles a los que les coloca una especie de recuadro en la copa. Bromea y dice que son las casas que construyeron los activistas cuando decidieron plantarse ahí y hacer protesta con la esperanza de que la decisión de agrandar la mina a cielo abierto se echara para atrás.

Saskia Meyer es una de las activistas que se estableció en Lutzerath a finales del año pasado para evitar la destrucción del pueblo. (Diana Nava/Expansión)

Esa estrategia ya les había funcionado en 2018, cuando lograron detener la tala del bosque de Hambach en donde RWE también quería ampliar una mina. Heukamp le regresa la broma y le pide que entonces dibuje también la cocina hasta donde se metieron los activistas durante el año pasado.

El hombre, de 60 años, hace un recuento rápido de lo que sucedió a finales de 2022, cuando miles de activistas viajaron del interior de Alemania y de otros países a defender un sitio que les era ajeno. Recuerda que lo primero que vio eran casas de campaña improvisadas y construidas con una manta blanca, luego comenzó a observar construcciones encima de los árboles y, por último, cuando el frío del invierno fue demasiado, los descubrió utilizando sin permiso una de las pequeñas casas reservadas para quienes, en algún momento, trabajaron haciendo las labores de limpieza del lugar. Y él, quien reconoce que hasta hace poco no le importaba el cambio climático, cuenta que a regañadientes los dejó entrar.

Heukamp y Meyer intentan hacer cuentas, dicen que en algún momento había entre 30 y 40 personas viviendo en la casa del primero. Pero la cifra que más sorprende es cuando relatan que, durante los últimos días de diciembre, cuando estaban en espera de la resolución del último recurso jurídico, había alrededor de 1,000 personas acampando en uno de los terrenos cercanos a Lützerath, entre ellos, la activista Greta Thunberg. Y de pronto el pueblo tuvo más habitantes que nunca antes: los había en los árboles, en torres de vigilancia construidas minuciosamente, ocupando los alrededores de la mina, en túneles hechos en la tierra fangosa y en las casas que RWE ya había comprado desde hace años.



Así es como lucía Lützerath antes de que las casas fueron derrumbadas para la ampliación de la mina.

(Diana Nava/Expansión)

A la espera del fallo

Todos esperaban una sola cosa: el fallo de un juez que dijera que Eckardt Heukamp podía continuar viviendo en Lützerath. Pero este no llegó. En los últimos días del invierno, un millar de policías llegó a desalojar el pueblo. No le quedó de otra y tuvo que vender. Los abogados le explicaron que, aun sin aceptar, sería echado, su propiedad sería expropiada y no recibiría ninguna compensación económica.

Y entonces cuenta que tomó la llave de su casa y la entregó a los representantes de RWE. No lo hizo solo, Saskia Meyer y él recuerdan que detrás se plantaron decenas de activistas en el acto que, de cierta manera, representó la victoria de la compañía y el fin de Lützerath.

RWE le dio a Eckardt Heukamp una casa en donde vivir un año a pocos kilómetros del pueblo, pero pronto tendrá que irse. Todas sus pertenencias continúan en cajas, excepto lo que está sobre la mesa del comedor: una decena de portadas de periódicos alemanes que, a inicios del año, tomaron el tema, y en algunas de ellas está él en la foto principal.