La dependencia que el sector tiene de los estrenos es innegable. De acuerdo con Tábata Vilar Villa, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), son entre tres y cinco filmes los que generan más asistencia en un año.

Hasta el momento, Super Mario Bros. La Película y Barbie son los estrenos más exitosos en México. Ambas películas establecieron récords durante la semana de su estreno en el país y continuaron atrayendo a un público considerable en las semanas siguientes. Su éxito fue tal que algunas cadenas de cines optaron por volver a programarlas debido a la alta demanda. Según cifras proporcionadas por la Canacine, Super Mario Bros. La Película recaudó más de 1,500 millones de pesos, mientras que Barbie alcanzó una impresionante cifra de 915 millones de pesos.

De acuerdo con los datos de Canacine, en el periodo de enero a octubre, las películas más taquilleras en México son Rápidos y Furiosos X y Guardianes de la Galaxia Volumen 3.

Qué sigue para las salas tras el verano 'caluroso' de estrenos

Las salas ahora tienen sus esperanzas puestas en los estrenos de Radial, protagonizada por Eugenio Derbez, Wonka, con Timothée Chalamet, y Aquaman, a quien da vida Jason Momoa.

"Son películas que, quizás no alcancen el estatus de blockbusters, pero sin duda contribuirán a cerrar el año con éxito, superando el rendimiento de 2022", comenta la directora de Canacine en una entrevista. No obstante, proyecta que a pesar de la inercia positiva del verano, "no alcanzaremos el nivel de 2019", cuando se vendieron 350 millones de boletos.

"A mi parecer, este año superaremos ligeramente los 300 millones de boletos vendidos", agrega.

Hasta el momento, los participantes de la industria cinematográfica no han cesado en sus esfuerzos por atraer a las personas a las salas de cine mediante programas de lealtad, campañas con precios reducidos, festivales temáticos e incluso la proyección de películas clásicas.

"Hemos logrado sacar a personas que nunca antes habían ido al cine de sus sofás y pantallas de televisión", dice la directora de Canacine.

A pesar de este logro, los números revelan la persistente sombra de la pandemia, ya que los ingresos por venta de boletos entre enero y octubre de este año alcanzan los 11,707 millones de pesos. Aunque esta cifra es alentadora, aún se encuentra un 38% por debajo de los ingresos registrados en 2019, cuando las salas de cine recaudaron 19,050 millones de pesos.

La experiencia de ir al cine

El desafío que enfrentan las cadenas de cine es superar las cifras de 2019, un año en el que se registraron récords de asistencia.

"Las cadenas mantienen un modelo que, aunque ha mejorado en muchos aspectos, sigue centrado en la experiencia tradicional en lugar de la conveniencia o el precio. Sin embargo, deberán innovar para motivar a los consumidores a seguir asistiendo, aunque la dependencia de los estrenos y los estudios será difícil de superar", opina Carlos Hermosillo, un analista bursátil independiente.