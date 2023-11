Japan Mobility Show: un viaje al futuro de los autos deportivos

Mazda fue otra de las automotrices que demostró su transición hacia la electrificación en el ámbito de los automóviles deportivos. La compañía japonesa dio a conocer su Mazda Iconic SP, un nuevo vehículo conceptual que, gracias a su diseño, aspira a ser el sucesor sin emisiones del MX-5.

El tren motriz está equipado con un sistema EV de dos rotores giratorios de Mazda que, debido a su tamaño compacto, busca proporcionar versatilidad sin sacrificar la esencia de la experiencia de conducir un deportivo. Durante el evento, este vehículo se exhibió en un llamativo color rojo Viola Red, ubicado sobre una plataforma giratoria y resplandeciendo bajo una luz circular en lo alto, realzando aún más su cautivador tono encendido.

Área de exhibición del Mazda Iconic SP en el Japan Mobility Show. (Tzuara De Luna)

“Este auto concepto está diseñado para adaptarse a la nueva era de movilidad y responder a las emociones de los clientes que aman los autos y desean un automóvil que simplemente encarne el placer de conducir”, añadió la japonesa.

Honda no se quedó rezagada y también desveló un deportivo eléctrico denominado Prelude Concept, cuyo nombre hace referencia a "preludio", que significa una presentación introductoria o un precedente.

Toshihiro Mibe, quien ocupa los cargos de director, presidente y representante de Honda, destacó que los vehículos deportivos no están en conflicto con la electrificación. Por el contrario, esta tendencia marca el rumbo para la marca. No obstante, no se proporcionaron detalles adicionales sobre el vehículo.

"Más que un automóvil, este modelo se convertirá en el preludio de nuestros futuros modelos, que heredarán el placer de conducir en un mundo completamente electrificado, al tiempo que mantendrán la inquebrantable pasión deportiva de Honda", concluyó Mibe.