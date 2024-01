Este año llegaron al mercado de las leches vegetales con Bye Bye Muu, además de la presentación de una botella elaborada con material reciclado y sin etiquetas para Bonafont, su marca de agua embotellada. La compañía no especificó que otros productos podrían llegar al país este año.

El directivo dijo que durante 2023 registraron un crecimiento sostenido, sin revelar el porcentaje de incremento en las ventas. Pero la compañía ha tenido un impacto positivo derivado del regreso a las oficinas y las escuelas.

Para mantenerse en línea con las tendencias de los consumidores después de la pandemia, la empresa –que había tenido una apuesta por las presentaciones de tamaño familiar–, regresó a los formatos on the go de sus productos, cuya demanda ha aumentado tras el regreso a los centros escolares y de trabajo.

La compañía prevé que este año mantener un crecimiento sostenido, aunque será un año retador por las elecciones.

“Lo que hemos aprendido en general en las industrias es que, con elecciones o sin elecciones, trabajamos y evolucionamos. El reto siempre será sortear los procesos electorales porque es una parte de la tendencia actual en el mundo, pero las empresas hacemos lo que sabemos: producir, generar fuentes de empleo, poner el producto en el anaquel y que la gente tenga el producto en su casa”, dijo.