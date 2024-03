Carretera Federal 150D: la ruta del terror entre CDMX y Veracruz

Un Mazda blanco equipado con torretas de patrulla se aproximó a una camioneta Nissan Estaquitas. "Su objetivo era hacerla detenerse", relata Salvador Sánchez, un especialista en Marketing Digital residente en Puebla y habitual viajero de esa carretera. Desde su propio vehículo, que seguía unos metros atrás, fue testigo de la escena. No era la primera vez que presenciaba un intento de detención de un vehículo.

Él mismo había sido blanco de esta táctica meses atrás, cuando le lanzaron piedras desde otro vehículo en un intento por hacerlo detener. Sin embargo, en aquella ocasión decidió ignorar la provocación y acelerar. "Por un momento pensé en bajar la ventana y reclamar, pero reaccioné y opté por no hacerlo", relata. Hasta el momento, afortunadamente, no había sido víctima de ningún atraco, pero otros no habían corrido con la misma suerte.

La Asociación Nacional de Empresas de Protección y Rastreo Vehicular (ANERPV) posiciona a Puebla como el segundo estado con mayor índice de inseguridad en 2023, con un total de 502 robos, solo superado por el Estado de México. Esta cifra, que abarca desde vehículos de carga hasta automóviles particulares y de última milla, representa el 14% del total nacional.