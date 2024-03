AMLO no cumplió: Pemex no llegó a la meta que prometió en 2018

Hoy, las refinerías que la estatal tiene en México funcionan a menos del 50% de su capacidad y gran parte de su producción es combustóleo. La única que opera por encima del 90% es Deer Park. La compra de este complejo a Shell fue parte de una promesa hecha por la actual administración morenista: la de dejar de comprar gasolinas del extranjero.

Los resultados operativos de Deer Park están por encima de los que registran otros complejos propiedad de la estatal. El complejo texano, en solitario, produce alrededor de 220,000 barriles diarios de gasolina y diésel, más del doble que la refinería de Tula, que tiene cifras de producción superiores al resto. No obstante, pese a los buenos resultados operativos y financieros de la refinería, la llegada de más combustible a México aún es un objetivo lejano.

(Paula Carrillo)

Pemex pierde incluso por cada barril de petróleo que refina y comercializa. La compañía ha perdido alrededor de 35 dólares por cada barril procesado durante el sexenio, de acuerdo con un consolidado que tiene como base los costos difundidos por la compañía. En comparación, Petrobras –que también es estatal– ha ganado un promedio de 5.62 dólares por barril, según los datos de sus estados financieros.

La actividad de refinación no fue rentable para la compañía ni siquiera durante los períodos en que los grandes complejos petroleros alcanzaron máximos de ganancias debido a la recuperación de la demanda posterior a la pandemia.

(Paula Carrillo)

A mediados de marzo, el presidente López Obrador dijo que la nueva refinería Olmeca, uno de los proyectos principales de su administración, arrancará operaciones a principios de abril. Aunque se habían establecido previamente diversas fechas de inicio de operaciones, estas no se han cumplido. Tan solo en enero pasado se había sugerido que el arranque de operaciones ocurriría en febrero. La nueva expectativa es que para septiembre, la refinería producirá alrededor de 164,000 barriles diarios de gasolina y 130,000 barriles diarios de diésel.

Entre la deuda, los apoyos y la baja calificación crediticia

La situación financiera de Pemex no es mejor. La meta de la administración obradorista era reducir la deuda de manera importante durante el sexenio y no acumular más endeudamiento. El segundo objetivo se cumplió, pero, pese a las grandes inyecciones de capital, la deuda heredada sólo se ha reducido de manera marginal.

Pemex cerró 2023 con una deuda ligeramente superior a los 106,000 millones de dólares, cifra que superó los 105,000 millones de dólares registrados al cierre de 2018.

(Paula Carrillo)

“Aun es muy pronto para dar por hecho que los esfuerzos en Pemex no han dado resultados”, dice Fluvio Ruiz, un exconsejero de la petrolera y un personaje afín a la administración obradorista. Pero entre los que compaginan con la estrategia del presidente también hay un espacio para reconocer que los esfuerzos no han dado del todo los mejores resultados y que López Obrador podría marcharse de Palacio Nacional con el peso a cuestas de no haber dejado a la compañía en uno de sus mejores momentos.

Quizá uno de los datos más significativos sobre la situación de la compañía es su calificación crediticia. La estatal perdió el grado de inversión en abril de 2020 y éste no ha podido ser recuperado durante el sexenio, e incluso se ha agravado. En febrero pasado Moody’s degradó aún más la nota de la petrolera y la dejó muy cerca de la clasificación en la que engloban a las compañías sin capacidad de pago ante sus acreedores.

Pero muchos de los tenedores de deuda de Pemex no están preocupados por esto último, están confiados de que la apuesta presidencial por la compañía es tal que el gobierno federal responderá ante cualquier contratiempo y ante todas las obligaciones de pago. “El mercado ya descontó desde hace tiempo una posibilidad de impago por parte de Pemex. Los inversionistas saben que el gobierno mexicano se está haciendo de la deuda, al contrario, algunos se están viendo beneficiados por las altas tasas que paga la compañía”, dice el jefe de análisis de un banco que ha pedido no ser citado.

La estrategia se ha basado prácticamente en hacerse cargo de las amortizaciones de deuda y en reducir progresivamente la carga fiscal de la compañía, en específico el Derecho de Utilidad Compartida, una fracción que paga la estatal por cada barril de petróleo producido y que ha representado hasta el 80% de sus pagos al Estado.