Las tortillas han ganado popularidad tanto en Estados Unidos como en países de Asia, y Gruma está capitalizando este auge. En consecuencia, las operaciones internacionales de la empresa con sede en Monterrey han mostrado un rendimiento superior al de México, al menos durante el primer trimestre del año.

Una de las líneas de productos que ha tenido éxito fuera de México es Better for You, que ofrece tortillas elaboradas con ingredientes bajos en carbohidratos y sin gluten. Según la empresa, esta línea mantiene un crecimiento sólido.

Para mantener sus operaciones, Gruma realizó inversiones por un total de 53 millones de dólares. Estos fondos se destinaron a la actualización de equipos operativos en Estados Unidos, así como a mejoras generales y mantenimiento en todas sus filiales, especialmente en Gimsa, su negocio en México.