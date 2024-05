BYD ya tiene a tres estados en la mira para instalar una planta en México

La planta de ensamblaje de BYD en México tendrá una capacidad de producción de 150,000 vehículos al año y se espera que esté completada en un plazo de dos a tres años. Aunque Jorge Vallejo no precisó qué tipo de vehículo se ensamblará en la nueva planta, destacó que entre los modelos más vendidos de BYD en el mercado local se encuentran los híbridos enchufables Song Plus y King, así como el eléctrico Dolphin Mini.

Desde su llegada a México, BYD ha flexibilizado su oferta inicial de vehículos exclusivamente eléctricos, incorporando modelos híbridos e híbridos enchufables. "Estamos trabajando a marchas forzadas para que sea una empresa de innovación y tecnología, conocida más por eso que por el origen per se”, dijo Vallejo.

Vallejo enfatizó la importancia de esta planta para la estrategia de expansión de la empresa. "Por eso es que también se está trabajando en el tema de la planta, la manufactura para surtir al mercado mexicano y que seguramente pronto veremos a la luz", comentó.

"No tenemos planes de ir a Estados Unidos"

BYD se ha visto envuelta en las recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un aumento significativo de los aranceles sobre las importaciones chinas, que en el caso de los vehículos eléctricos chinos, se cuadruplicaron hasta superar 100%. No obstante, Stella Li aseguró en una entrevista con Reuters que estos aranceles no afectarán los planes de BYD en México.

"No tenemos planes de ir al mercado estadounidense, así que este anuncio no nos impacta en absoluto… Cuando construimos una planta mexicana solo tenemos en cuenta el mercado mexicano y el de otros países, no hemos considerado Estados Unidos", aclaró.