Así es como Pemex podría generar hasta 164,000 mdd y pagar su deuda

La estatal Pemex podría generar hasta 164,000 millones de dólares si opta por un plan que implica desinvertir en alrededor de 300 de sus campos y otorgar la operación de estos a la iniciativa privada, de acuerdo con un plan diseñado por la consultora Welligence.

Los campos de muy poca producción en los que la consultora le recomienda a Pemex desinvertir implican solo un porcentaje marginal de la producción: alrededor de 17,000 barriles diarios de un total de cerca de 1.8 millones de barriles al día, según los últimos datos del primer trimestre.

“Si Pemex se deshiciera de esos campos marginales podrían tener una gran cantidad de fondos, para, por ejemplo, poder salir del problema de deuda en el que está metida. Pero, claramente para que eso suceda se requiere una visión distinta y la administración actual no monetizaría ningún campo”, dice Pablo Medina, head of new ventures de Welligence.