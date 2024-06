Las 500 contra la Corrupción

El ranking de Las 500 Empresas contra la Corrupción destaca que 56 compañías obtuvieron los 100 puntos posibles de la evaluación, mientras que otras 28 alcanzaron un resultado de 98.04.

Este ranking evalúa la existencia, calidad y publicidad de las políticas de integridad de Las 500 Empresas más importantes de México.

Integridad Corporativa 500 (IC500) es una iniciativa conjunta de Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y la revista Expansión.

De las 56 empresas con el puntaje más alto, 33 son mexicanas.

"En lo personal, me gustan más las empresas que reconocen sus retos y no aquellas que nos presentan realidades alternas o imaginarias. El Índice IC500, que elaboramos con MCCI y publicamos anualmente en Expansión, nos lo recuerda: la empresa que tiene 100 puntos no es la empresa perfecta, sino la que está mejor preparada para luchar", escribe Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Desde que se publicó este ranking, en el año 2017, el promedio de las empresas se ha incrementado en 105%. Y los sectores mejor evaluados este año fueron Afores, Aerolíneas, Petróleo y gas, bebidas y cervezas, cuidado personal, y servicios educativos.

Esta edición también contó con 37 nuevos participantes.

El top 5 de las empresas que lideran el ranking IC500

1. FEMSA

2. Bimbo

3. Cemex

4. FEMSA Comercio (Oxxo)

5. Grupo Coppel.

Aquí puedes consultar el listado completo