El presidente López Obrador ha inaugurado de nueva cuenta la refinería Dos Bocas. Esta vez, en su tercer acto para celebrar lo que define como la puesta en marcha de las operaciones del recinto, estuvo acompañado de la presidenta electa y ha trazado una nueva meta: la de que, al terminar su sexenio, el complejo producirá alrededor de 304,000 barriles diarios de gasolina y diésel ultra bajo azufre.

La polémica refinería habría producido alrededor de 170,000 barriles diarios desde el sábado pasado: entre 87,500 barriles de gasolinas ultra bajo azufre y 65,000 barriles de diésel ultra bajo azufre, según el anuncio. Los números presentados durante el fin de semana implican una alza frente a los anunciados de manera previa. El último viernes de julio, durante una conferencia con analistas, la administración de Pemex había anunciado que el complejo operaba a un ritmo de 100,000 barriles diarios.

Pero de la producción aún no hay pruebas. Fuentes cercanas a la estatal aseguran que esos números no son realistas y que hasta ahora lo que se ha hecho en la refinería es la depuración de diésel proveniente de otras plantas. Octavio Romero Oropeza, el director de la petrolera, dijo que la refinería ya había enviado diésel mediante barco y vía terrestre hacia algunos puntos de venta. Pero aún los números presentados de manera oficial por Pemex no presentan ninguna de estas cifras.