El laboratorio mexicano que avanza en la detección del cáncer cervicouterino

Un camino con barreras regulatorias

Preventix se comercializó por primera vez en 2023, cuando Timser solicitó los permisos de publicidad a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, la empresa encontró un obstáculo: no existe un marco normativo para pruebas de laboratorio que no formen parte de un kit comercializable. Inicialmente, Timser operaba como laboratorio de referencia, procesaba pruebas de otros laboratorios, pero Cofepris solo registra kits y no procesos, lo que dejó a Preventix en un vacío regulatorio.

Para sortear este obstáculo, Timser levantó capital para transformar la prueba en un kit y así cumplió con las regulaciones vigentes. “La buena noticia es que para finales de este año podremos someter a Cofepris, bajo el marco regulatorio poco innovador que tiene, algo más reconocible para la regulación mexicana”, señala Gutiérrez.

En 2023, el cáncer cervicouterino fue la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de 20 a 59 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Su detección temprana resulta clave, pero el papanicolaou, el método más utilizado desde 1994, tiene una sensibilidad de entre 50% y 80%, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

“Si tenemos metodologías de tamizaje y 10 años para detectar el cáncer cervicouterino, ¿por qué sigue existiendo? La respuesta es porque las metodologías de tamizaje no detectan a la mayoría del cáncer y porque son muy invasivas”, enfatiza Gutiérrez.

En México, solo 31.5% de las mujeres se realizaron un papanicolaou en el último año, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En ese contexto, Preventix representa una alternativa para fomentar la detección temprana.

Timser desarrolló dos versiones del kit Preventix, una para laboratorios, con alta sensibilidad y cuantificación precisa de biomarcadores, y otra prueba rápida, similar a las usadas para detectar covid-19, que con una gota de sangre arroja resultados en 20 minutos.

“Es como la glucosa: si tienes glucosa alta, no confirmas que tienes diabetes, sino que vas al médico”, explica Gutiérrez.

Timser también trabaja en un medicamento contra el virus del papiloma humano (VPH), la principal causa del cáncer cervicouterino. Actualmente, la única opción para tratar lesiones causadas por VPH es la cirugía, pero este fármaco reduce el volumen tumoral hasta en 90% y desactiva la capacidad del virus para generar cáncer.

El medicamento, que ya cuenta con patentes en México y otros países, sigue en fase de investigación. Para avanzar, Timser busca inversión para continuar su desarrollo clínico.