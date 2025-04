Aranceles de hasta 52.5% vuelve inviable la operación para BMW, Mercedes y Audi

Los aranceles automotrices de Estados Unidos ya son una realidad y han puesto en jaque a las armadoras que no cumplen con el T-MEC o que no incorporan un alto porcentaje de contenido estadounidense. La acumulación de tarifas puede alcanzar hasta 52.5%, un nivel que hace inviable la operación para quienes no se ajusten a las nuevas reglas.

El impacto se debe a la combinación de tres tarifas. Primero, un arancel de 25% bajo la Sección 232, que considera las importaciones automotrices un riesgo para la seguridad nacional. Segundo, otro 25% impuesto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que busca frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Y tercero, 2.5% correspondiente al estatus de Nación Más Favorecida, que ya se aplicaba a los vehículos que no cumplían con el VCR del T-MEC.

Esto afecta principalmente a las armadoras que no han logrado ajustar su proveeduría para cumplir con el contenido regional. En este grupo se encuentran BMW, Audi y Mercedes-Benz, que aún dependen de insumos provenientes de Europa.