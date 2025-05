Grupo Posadas crece en México pese a la desaceleración del turismo estadounidense

El enfriamiento responde a una combinación de factores: una coyuntura internacional marcada por la política exterior del presidente Donald Trump, la imposición de aranceles que afectan a distintas industrias y un entorno económico con señales mixtas. A pesar de ello, el ejecutivo se mostró optimista en el balance general. “Todavía se mantiene en terreno positivo”, puntualizó.

La alerta no se limita a las zonas de playa. En Toluca, por ejemplo, el ritmo de reservas ha mostrado signos de debilidad. Según Lorenzo Doria, esto responde a los ajustes en las operaciones en la planta de Stellantis en Toluca, que detuvo operaciones durante abril, lo que impactan directamente en la demanda de hospedaje corporativo en esa ciudad.

En contraste, el mercado mexicano se muestra más dinámico. “Sigue acelerando y no vemos una señal de desaceleración”, afirmó el directivo. Este comportamiento ha permitido a la empresa compensar parcialmente la merma en el flujo internacional, especialmente en destinos de negocios.

Otro tema que se mantiene bajo observación es la seguridad. El pasado 25 de abril, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Los Cabos y La Paz. Aunque podría haber generado inquietud, Lorenzo Doria aseguró que no se ha detectado un impacto negativo. “En los últimos días el ritmo de reservas es normal, no hemos visto ningún tipo de impacto, aunque no quiere decir que no lo vaya a ver”, matizó.

Nuevas aperturas

Pese a las señales de advertencia, Grupo Posadas no detiene su estrategia de expansión. Entre 2025 y 2027 abrirá 28 nuevos hoteles —27 en México y uno en República Dominicana— que añadirán 4,500 habitaciones a su portafolio, una expansión del 3.6% respecto a su capacidad actual. La inversión total prevista asciende a 17,000 millones de pesos.

Uno de los movimientos más recientes fue la reconversión del antiguo Camino Real de Cuernavaca en un Grand Fiesta Americana, bajo la marca Sevilla. A esto se suma el Fiesta Americana Ixtapan de la Sal, que anteriormente formaba parte del portafolio de Marriott. Ambas adquisiciones refuerzan la estrategia de consolidación nacional con propiedades emblemáticas.

En el plano internacional, la apuesta también avanza. En Punta Cana, la empresa cortará el listón de un nuevo Fiesta Americana Funeeq, dirigido a familias. La adición complementa la presencia de Live Aqua en ese destino, con lo que buscan ofrecer alternativas a diferentes tipos de viajero, desde el lujo hasta el turismo familiar.

La reconstrucción del Fiesta Americana Acapulco Villas, devastado por el huracán Otis en octubre de 2023, es otro de los hitos en la hoja de ruta. La remodelación requirió una inversión de 700 millones de pesos y refuerza la presencia de la cadena en uno de los destinos más tradicionales del país.

Los resultados financieros del primer trimestre dan respaldo a esta expansión. Grupo Posadas registró ingresos por 2,915 millones de pesos, un avance de 7.8% respecto a los 2,702.4 millones del mismo periodo de 2024. Además, duplicó su utilidad neta al alcanzar los 153.3 millones de pesos, desde los 72.8 millones del año anterior.

“Fue un trimestre muy positivo, con crecimiento respecto a 2024, que ya había sido muy positivo. Seguimos con el crecimiento postpandeo y vemos que continuará esta tendencia”, apuntó Lorenzo Doria. Sin embargo, el ritmo del turismo internacional, especialmente el estadounidense, será clave para sostener ese optimismo.

En el contexto actual, Posadas se mueve con cautela. Si bien la expansión de su portafolio y el dinamismo del mercado nacional le dan cierto colchón, la desaceleración del turismo estadounidense puede convertirse en un punto de inflexión si las condiciones externas se agravan.

Por ahora, el balance es mixto: un entorno nacional favorable, un desempeño financiero sólido, pero una señal de advertencia desde el norte.