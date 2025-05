¿Qué pasaría con la economía de Aguascalientes sin las plantas de Nissan?

Joan Busquets llegó a México en 2021 tras una asignación en África. Catalán de origen, podría pasar desapercibido en muchas ciudades del mundo. Pero en Aguascalientes no necesita más presentación. En esta ciudad de menos de un millón de habitantes, que ha girado durante más de tres décadas en torno a la armadora japonesa, el rostro del vicepresidente senior de manufactura y cadena de suministro de Nissan Mexicana es tan familiar como el de un gobernador.

“Aquí casi todo el mundo te conoce, aunque tú no los conozcas. Me paran por la calle. Eso me sigue sorprendiendo, porque es una parte muy distinta de lo que viví en otras asignaciones. Tanto el gobierno como las instituciones, las universidades y la gente en general sienten un cariño muy fuerte por Nissan. Está muy impregnado en el tejido de Aguascalientes", cuenta Busquets.

El fenómeno no es gratuito. Desde que la automotriz instaló su primera planta en el estado en 1992, su crecimiento ha marcado el pulso económico de Aguascalientes. Esa planta, conocida como A1, es el corazón histórico de la operación y aún hoy concentra la mayor parte del volumen de producción de la compañía en el país.

A1 ha ensamblado más de 7.7 millones de vehículos en sus 32 años de existencia. En sus líneas de producción han pasado generaciones completas del Tsuru, el Platina, el Tiida, el March, el Versa y, más recientemente, el Kicks. Hoy produce más unidades por hora que cualquier otra instalación de Nissan en México: hasta 65 vehículos cada 60 minutos.