Cómo Canelo Álvarez convirtió su éxito en el ring en negocios millonarios

Saúl Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores que ha dado México. Sus resultados y múltiples campeonatos lo demuestran; además se ha convertido en un auténtico campeón de los negocios.
De acuerdo con sitios especializados como Celebrity Net Worth , la fortuna del mexicano se ubica entre 275 y 300 millones de dólares (mdd), lo que lo convierte en el deportista mexicano mejor pagado, por encima de figuras como Sergio "Checo" Pérez o cualquier jugador de fútbol.
Y no es para menos: el nacido en Jalisco lleva ya 20 años desde su debut profesional, con 67 peleas y solo dos derrotas. Se ha convertido en un fenómeno de masas y un imán para las noches estelares en Las Vegas y los pagos por evento.
Canelo rompe con muchas historias de boxeadores mexicanos que alcanzaron la gloria mundial pero despilfarraron su dinero en cuestión de años, algunos quedando en bancarrota. No es el caso del tapatío, quien combina su faceta de pugilista con la de empresario.
¿Cuáles son los negocios y empresas de Canelo?
Álvarez ha aprendido que el boxeo no dura para siempre y que diversificar es clave para mantener su estilo de vida. Con esa visión, en 2020 tomó las riendas de su carrera: se separó de Golden Boy Promotions, creó Canelo Promotions y comenzó a decidir sobre su futuro deportivo.
Pero su ambición no se limita al ring; Canelo ha llevado el mismo ímpetu con el que lanza un golpe ganador a un amplio abanico de negocios. Aquí un vistazo a su creciente imperio:
Canelo Promotions: promotora de boxeo controla contratos, peleas y patrocinios, es considerada por el tapatío como una de las mejores decisiones de su carrera. Estos son algunos de los negocios:
Upper y Canelo Energy: tiendas de conveniencia y gasolineras, principalmente en Jalisco.
VMC Drinks: bebidas alcohólicas preparadas a base de tequila, un guiño a sus raíces mexicanas.
Yaoca: bebidas hidratantes y suplementos para el deporte, extensión natural de su vida como atleta de élite.
SSA Capitales: empresa de inversiones en bienes raíces, hoteles y restaurantes.
I Can: aplicación de entrenamiento y nutrición.
Canelo Store: tienda de ropa y accesorios con alcance global.
Taquería El Pastor del Rica: copropietario en sociedad con su hermano Ricardo, ubicada en San Diego.
"A veces quiero que me dejen así, sin entender la magnitud de lo que hablamos, de estar en esa lista con los más importantes de la historia. Para mí, es un orgullo, porque, al final de cuentas, para eso inicié en el boxeo, para ser uno de los mejores de la historia. No nada más como boxeador. Ahora ya sé que también logré otro tipo de cosas y me hace sentir muy orgulloso".
Así, Saúl Álvarez no solo continúa forjando su leyenda como uno de los mejores boxeadores de la historia, sino que también se consolida como un astuto hombre de negocios, demostrando que su poder puro se extiende mucho más allá de las cuerdas.
¿Cuánto ha ganado como boxeador?
Según Celebrity Net Worth, Canelo ha acumulado aproximadamente 462 mdd solo por bolsas de sus peleas y la participación en pagos por evento (PPV). Entre sus ingresos más destacados se encuentran:
Sugar Shane Mosley (2012): $1.2 millones
Josesito Lopez (2012): $2 millones
Floyd Mayweather (2013): $12 millones garantizados, estimados $25–30 millones con PPV
Erislandy Lara (2014): $1.5 millones
Miguel Cotto (2015): $5 millones garantizados, estimados $15–20 millones con PPV
Amir Khan (2016): $3 millones garantizados, estimados $25 millones con PPV
Julio César Chávez Jr. (2017): $5 millones garantizados, estimados $20–25 millones con PPV
Gennady Golovkin I (2017): $5 millones garantizados, estimados $40 millones con PPV
Gennady Golovkin II (2018): $5 millones garantizados, estimados $30–35 millones con PPV
Daniel Jacobs (2019): $35 millones (DAZN)
Sergey Kovalev (2019): $35 millones (DAZN)
Callum Smith (2020): $20–25 millones estimados
Billy Joe Saunders (2021): $30–35 millones
Caleb Plant (2021): $40 millones garantizados más PPV
Álvarez, aficionado del Atlas, podría convertirse en el próximo dueño del equipo rojinegro. El pasado 15 de julio, Grupo Orlegi inició la búsqueda de nuevos propietarios para cumplir con la erradicación de la multipropiedad en el fútbol mexicano.
En entrevista con ESPN Knockout, Canelo comentó sobre la posibilidad:
"No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando (de su pelea contra Terence Crawford), siempre si es para algo bien... ¿Por qué no? Soy un hombre de negocios," dijo Álvarez.
Lecciones de negocio de la carrera del Canelo
La trayectoria de Canelo deja claras enseñanzas para deportistas y empresarios: diversificar ingresos asegura estabilidad financiera; tomar el control de la carrera, como hizo con Canelo Promotions, permite maximizar ganancias; y aprovechar la marca personal transforma el talento en oportunidades de negocio.
Además, su estrategia muestra la importancia de invertir con visión a largo plazo y de elegir proyectos que reflejen pasiones personales, reforzando autenticidad y credibilidad.
La carrera de Álvarez demuestra que la combinación de disciplina, talento y estrategia puede convertir el éxito deportivo en un legado sólido y duradero, dentro y fuera del ring.