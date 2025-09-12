Cómo Canelo Álvarez convirtió su éxito en el ring en negocios millonarios

¿Cuáles son los negocios y empresas de Canelo?

Álvarez ha aprendido que el boxeo no dura para siempre y que diversificar es clave para mantener su estilo de vida. Con esa visión, en 2020 tomó las riendas de su carrera: se separó de Golden Boy Promotions, creó Canelo Promotions y comenzó a decidir sobre su futuro deportivo.

Pero su ambición no se limita al ring; Canelo ha llevado el mismo ímpetu con el que lanza un golpe ganador a un amplio abanico de negocios. Aquí un vistazo a su creciente imperio:

Canelo Promotions: promotora de boxeo controla contratos, peleas y patrocinios, es considerada por el tapatío como una de las mejores decisiones de su carrera. Estos son algunos de los negocios:

Upper y Canelo Energy: tiendas de conveniencia y gasolineras, principalmente en Jalisco.

VMC Drinks: bebidas alcohólicas preparadas a base de tequila, un guiño a sus raíces mexicanas.

Yaoca: bebidas hidratantes y suplementos para el deporte, extensión natural de su vida como atleta de élite.

SSA Capitales: empresa de inversiones en bienes raíces, hoteles y restaurantes.

I Can: aplicación de entrenamiento y nutrición.

Canelo Store: tienda de ropa y accesorios con alcance global.

Taquería El Pastor del Rica: copropietario en sociedad con su hermano Ricardo, ubicada en San Diego.

El Canelo no oculta su orgullo por estos logros fuera del ring. En una entrevista con Sports Illustrated , compartió su sentir sobre su multifacético éxito:

"A veces quiero que me dejen así, sin entender la magnitud de lo que hablamos, de estar en esa lista con los más importantes de la historia. Para mí, es un orgullo, porque, al final de cuentas, para eso inicié en el boxeo, para ser uno de los mejores de la historia. No nada más como boxeador. Ahora ya sé que también logré otro tipo de cosas y me hace sentir muy orgulloso".

Así, Saúl Álvarez no solo continúa forjando su leyenda como uno de los mejores boxeadores de la historia, sino que también se consolida como un astuto hombre de negocios, demostrando que su poder puro se extiende mucho más allá de las cuerdas.

Su fortuna se estima entre 275 y 300 millones de dólares, colocándolo como el deportista mexicano mejor pagado. (Foto: Steve Marcus/Getty Images)

¿Cuánto ha ganado como boxeador?

Según Celebrity Net Worth, Canelo ha acumulado aproximadamente 462 mdd solo por bolsas de sus peleas y la participación en pagos por evento (PPV). Entre sus ingresos más destacados se encuentran:

Sugar Shane Mosley (2012): $1.2 millones

Josesito Lopez (2012): $2 millones

Floyd Mayweather (2013): $12 millones garantizados, estimados $25–30 millones con PPV

Erislandy Lara (2014): $1.5 millones

Miguel Cotto (2015): $5 millones garantizados, estimados $15–20 millones con PPV

Amir Khan (2016): $3 millones garantizados, estimados $25 millones con PPV

Julio César Chávez Jr. (2017): $5 millones garantizados, estimados $20–25 millones con PPV

Gennady Golovkin I (2017): $5 millones garantizados, estimados $40 millones con PPV

Gennady Golovkin II (2018): $5 millones garantizados, estimados $30–35 millones con PPV

Daniel Jacobs (2019): $35 millones (DAZN)

Sergey Kovalev (2019): $35 millones (DAZN)

Callum Smith (2020): $20–25 millones estimados

Billy Joe Saunders (2021): $30–35 millones

Caleb Plant (2021): $40 millones garantizados más PPV

Dmitry Bivol (2022): $45 millones

Gennady Golovkin III (2022): $45–50 millones

Jermell Charlo (2023): $35–40 millones

¿Canelo comprará al Atlas?

Álvarez, aficionado del Atlas, podría convertirse en el próximo dueño del equipo rojinegro. El pasado 15 de julio, Grupo Orlegi inició la búsqueda de nuevos propietarios para cumplir con la erradicación de la multipropiedad en el fútbol mexicano.

En entrevista con ESPN Knockout, Canelo comentó sobre la posibilidad:

"No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando (de su pelea contra Terence Crawford), siempre si es para algo bien... ¿Por qué no? Soy un hombre de negocios," dijo Álvarez.

Desde 2020, Canelo tomó el control de su carrera al crear Canelo Promotions, gestionando contratos, peleas y patrocinios directamente.

Lecciones de negocio de la carrera del Canelo

La trayectoria de Canelo deja claras enseñanzas para deportistas y empresarios: diversificar ingresos asegura estabilidad financiera; tomar el control de la carrera, como hizo con Canelo Promotions, permite maximizar ganancias; y aprovechar la marca personal transforma el talento en oportunidades de negocio.

Además, su estrategia muestra la importancia de invertir con visión a largo plazo y de elegir proyectos que reflejen pasiones personales, reforzando autenticidad y credibilidad.

La carrera de Álvarez demuestra que la combinación de disciplina, talento y estrategia puede convertir el éxito deportivo en un legado sólido y duradero, dentro y fuera del ring.