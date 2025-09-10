Larry Ellison destrona a Elon Musk como el hombre más rico del mundo gracias a Oracle; estas son sus fortunas

Con este aumento, la fortuna del magnate ronda los 396,000 (mdd), mientras que la del fundador de Tesla se ubica en 384,000 mdd, según el Bloomberg Billionare Index.

Oracle en la cima gracias a la IA

El precio de las acciones de Oracle se disparó este miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que el gigante del software proyectara un enorme crecimiento de los ingresos basado en contratos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

A los 40 minutos de negociación, las acciones de Oracle cotizaban a 337.02 dólares, un aumento de casi el 40%, lo cual eleva la valoración de mercado de la compañía a unos 950,000 millones de dólares.

Al publicar sus resultados trimestrales, Oracle anunció que anticipa un crecimiento de 77% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure, "para alcanzar los 18,000 mdd este año fiscal".

Se espera que luego "aumenten a 32,000 mdd, 73,000 mdd, 114,000 mdd y 144,000 mdd en los cuatro años fiscales siguientes", detalló.

Según la compañía, "la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en (su) cartera de pedidos".

Un trimestre "asombroso"

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, calificó el trimestre recién finalizado de "asombroso", puesto que la compañía firmó "cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes".

Oracle se está beneficiando del auge de la inteligencia artificial (IA) y la enorme demanda de centros de datos.

"La compañía está tomando una ventaja considerable en este mercado gracias a nuevos contratos", señala Keith Weiss de MS Research.

El colosal aumento de sus previsiones "ha inyectado un renovado entusiasmo en el creciente sector de la IA", explica Patrick O'Hare de Briefing.com.

Wall Street ha sido impulsada en los últimos años por un fervor alrededor de la IA que beneficia a varios pesos pesados del sector, como Nvidia, gigante de los semiconductores y primera capitalización mundial.

