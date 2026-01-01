Para aquellos que cotizan en el ISSSTE, el retiro parcial por desempleo puede pedirse si la persona tiene 46 días sin trabajo.

En ambos casos, las personas deben cotizar bajo la Ley 97 o Ley 2007.

En septiembre de 2025 hubo 170,000 retiros por desempleo, cifra mayor comparada con los 120,000 del mismo mes del año previo, de acuerdo a datos de la Amafore

A continuación te mencionamos cómo puedes acceder a tus recursos dependiendo si cotizas en el IMSS o en el ISSSTE.

¿Criterios para el retiro de ahorro por desempleo si cotizas en el IMSS?

Modalidad A: si tu cuenta Afore tiene al menos tres años de haber sido abierta y tienes un mínimo de 2 años de cotización al IMSS, recibirás en una sola exhibición 30 días de tu último salario base de cotización con un límite de 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Modalidad B: si tu cuenta tiene 5 años o más de haber sido abierta, recibirás lo que resulte menor entre 90 días de su Salario Base de Cotización de las últimas 250 semanas o el 11.5% de los recursos acumulados en la subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).

La UMA tiene un valor de 113.14 pesos diarios en 2025. Es importante mencionar que tendrá un ajuste en 2026.

Los solicitantes de sus recursos deberán tener su expediente de identificación de trabajador actualizado y contar con identificación oficial, estado de cuenta bancario y Clave Única de Servicios, generada en internet en el portal AforeWeb .

Este trámite puede realizarse presencial o en línea y su resolución dependerá del cumplimiento de los requisitos.

¿Criterios para el retiro de ahorro por desempleo si cotizas en el ISSSTE?

Los que tengan su cuenta en el ISSSTE y estén afiliados al régimen de cuentas individuales, el retiro parcial por desempleo procede si la persona cuenta con 46 días desempleado que puedan comprobarse mediante un certificado de desempleo emitido por la propia dependencia y que no hayan utilizado esta modalidad de retiro en los últimos 5 años.

Podrás retirar de la subcuenta de RCV la cantidad que resulte menor entre 75 días de su sueldo básico de los últimos cinco años o el 10% del saldo de la propia subcuenta de RCV.

Para obtener el beneficio, además de lo mencionado, debes tener tu expediente de identificación de trabajador actualizado y contar con los siguientes documentos: identificación oficial, estado de cuenta de la Afore, estado de cuenta bancario a nombre del trabajador, certificado de desempleo del ISSSTE y la solicitud de disposición de recursos por Retiro Parcial por Desempleo. Este trámite únicamente puede realizarse en delegación estatal o regional del ISSSTE que le corresponda.

Retiro de tu Afore por contraer matrimonio

Este beneficio se puede realizar una vez y está dirigido a aquellos que cotizan en el IMSS. Tiene como intención proporcionar financiamiento a parejas que empiezan una vida juntos. Se otorgará 30 veces el valor de la UMA vigente que proviene de la cuota social que aporta el gobierno federal a tu cuenta de ahorro para el retiro.

Este beneficio no reduce semanas de cotización, pero si reduce el saldo de tu cuenta individual.

Para obtenerlo es necesario:

-Tener un mínimo de 150 semanas cotizadas contadas a partir del 1 de julio de 1997.

-No haber obtenido este derecho con anterioridad.

-Estar vigente como asegurado IMSS (en caso de que no, tienes hasta 90 días hábiles para solicitar la prestación, a partir de tu baja en el IMSS)

-Tener tu expediente de identificación de trabajador actualizado.

¿Cómo me afecta retirar dinero de mi cuenta de Afore?

Es importante recordar que la cantidad que puedes retirar de tu Afore por desempleo va a depender del monto que tengas en tu cuenta. Al hacer este retiro perderás semanas cotizadas, lo que puede afectar tu pensión en el futuro.

Ante ello, puedes reintegrar ese dinero posteriormente con el trámite llamado Reintegro de Semanas, y con ello recuperar las semanas cotizadas que perdiste.

Con información de Banamex, Sura y Amafore