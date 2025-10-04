Profeco emite alerta por falla en más de 1,000 autos Honda y Acura

Qué deben hacer los propietarios

La automotriz anunció que revisará las unidades afectadas y, si es necesario, reemplazará o corregirá el sensor sin costo para los dueños. Las personas propietarias recibirán una notificación por correo electrónico o vía telefónica para agendar una cita en su distribuidor autorizado Honda o Acura.

En caso de que el vehículo haya cambiado de dueño, la empresa pidió actualizar los datos de contacto del nuevo propietario llamando al 800 368 8500 o registrando la información en honda.mx.

También se puede consultar el estado del vehículo en los portales honda.mx/autos y honda.mx/acura, o directamente en las ligashonda.mx/recall?section=autos y honda.mx/recall?section=acura.

Sin reportes de incidentes

Hasta el 30 de julio de 2025, Honda de México no tenía reportes de accidentes ni daños vinculados a esta falla. El llamado a revisión comenzó el 24 de julio y no tiene una fecha de término definida, por lo que permanecerá activo de manera indefinida hasta que se inspeccionen todas las unidades señaladas.

Profeco informó que mantendrá seguimiento sobre la campaña y recordó a los consumidores que pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), o a través de sus redes sociales.