Profeco emite alerta por falla en más de 1,000 autos Honda y Acura

Algunos modelos Odyssey, Pilot y Acura del 2021 presentan problemas en las bolsas de aire.
sáb 04 octubre 2025 04:32 PM
Honda México niega traslado de su producción a EU: planta de Celaya se mantiene
La planta de Honda en Celaya fue inaugurada en 2014 tras una inversión de 800 millones de dólares. Allí se fabrica actualmente la HR-V de nueva generación y, desde hace poco, también se produce la nueva SUV Acura ADX. (Omar Torres /AFP)

Un fallo en el sensor del asiento del pasajero que puede afectar el funcionamiento de las bolsas de aire fue detectado en al menos 1,375 vehículos Honda y Acura distribuidos en México, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El organismo detalló que el desperfecto ocurre en el circuito interno del sensor de peso, lo que puede encender la luz de advertencia del sistema de bolsas de aire aun cuando éste no esté activado, generando confusión entre los conductores sobre su correcto funcionamiento.

La revisión involucra cinco modelos: Honda Pilot 2021, Honda Odyssey 2021, Acura RDX 2021, Acura MDX 2020 a 2022 y Acura TLX 2021, según informó el organismo, en coordinación con Honda México.

Qué deben hacer los propietarios

La automotriz anunció que revisará las unidades afectadas y, si es necesario, reemplazará o corregirá el sensor sin costo para los dueños. Las personas propietarias recibirán una notificación por correo electrónico o vía telefónica para agendar una cita en su distribuidor autorizado Honda o Acura.

En caso de que el vehículo haya cambiado de dueño, la empresa pidió actualizar los datos de contacto del nuevo propietario llamando al 800 368 8500 o registrando la información en honda.mx.
También se puede consultar el estado del vehículo en los portales honda.mx/autos y honda.mx/acura, o directamente en las ligashonda.mx/recall?section=autos y honda.mx/recall?section=acura.

Sin reportes de incidentes

Hasta el 30 de julio de 2025, Honda de México no tenía reportes de accidentes ni daños vinculados a esta falla. El llamado a revisión comenzó el 24 de julio y no tiene una fecha de término definida, por lo que permanecerá activo de manera indefinida hasta que se inspeccionen todas las unidades señaladas.

Profeco informó que mantendrá seguimiento sobre la campaña y recordó a los consumidores que pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), o a través de sus redes sociales.

