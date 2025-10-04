Profeco emite alerta por falla en más de 1,000 autos Honda y Acura

Un fallo en el sensor del asiento del pasajero que puede afectar el funcionamiento de las bolsas de aire fue detectado en al menos 1,375 vehículos Honda y Acura distribuidos en México, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El organismo detalló que el desperfecto ocurre en el circuito interno del sensor de peso, lo que puede encender la luz de advertencia del sistema de bolsas de aire aun cuando éste no esté activado, generando confusión entre los conductores sobre su correcto funcionamiento.
La revisión involucra cinco modelos: Honda Pilot 2021, Honda Odyssey 2021, Acura RDX 2021, Acura MDX 2020 a 2022 y Acura TLX 2021, según informó el organismo, en coordinación con Honda México.