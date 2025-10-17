Nestlé eliminará 16,000 puestos de trabajo para reducir costos y tener la confianza de los inversionistas

Los puestos de trabajo suprimidos representan el 5.8% de los 277,000 empleados de Nestlé. Navratil dijo que Nestlé había aumentado su objetivo de ahorro de costos a 3,000 millones de francos suizos (3,770 millones de dólares) desde los 2,500 millones de francos a finales de 2027.

"El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más deprisa", dijo Navratil.

Incertidumbre

Nestlé ha experimentado un periodo de agitación directiva sin precedentes, en el que Navratil sustituyó a Laurent Freixe, quien fue despedido en septiembre como director ejecutivo por una relación no revelada con una subordinada directa.

Paul Bulcke, presidente de la compañía, dimitió anticipadamente dos semanas más tarde para dar paso a Pablo Isla, expresidente de Inditex.

Navratil dijo que los 12,000 recortes de empleos de oficina en los próximos dos años, además de otros 4,000 recortes de plantilla como parte de las iniciativas en curso en la fabricación y la cadena de suministro, formaban parte de un impulso a la eficiencia.

"Leña al fuego"

El fabricante suizo de las barritas de chocolate KitKat, el café Nespresso y el condimento Maggi ha tenido dificultades para invertir el estancamiento del crecimiento de las ventas y detener la caída del precio de las acciones en su lucha contra los aranceles de importación de Estados Unidos, mientras que los costes han aumentado y los niveles de deuda han subido, aumentando la presión de los inversores.

Los resultados trimestrales de Nestlé "añaden leña al fuego del cambio de tendencia", escribieron los analistas de Bernstein en una nota, que consideran la reducción de personal una "sorpresa significativa".

El aumento del 1.5% en el crecimiento real interno —una medida de los volúmenes de ventas— en el tercer trimestre, muy por encima de las expectativas de los analistas de un aumento del 0.3%, puede ofrecer a Navratil un respiro en su intento de dejar huella tras su repentino ascenso.

Navratil afirmó que la máxima prioridad de Nestlé era impulsar el crecimiento liderado por el crecimiento real interno.

"Estamos fomentando una cultura que adopta una mentalidad de rendimiento, que no acepta perder cuota de mercado y en la que ganar se recompensa", afirmó Navratil.

Según la empresa, se están llevando a cabo revisiones estratégicas del negocio de aguas y bebidas premium de Nestlé y de las marcas de vitaminas y suplementos de bajo crecimiento y escaso margen.

Con información de Reuters