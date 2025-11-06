Entre ofertas y carreras por elegir la pantalla con el mejor descuento: así empezó el Fin Irresistible en Sam's

La entrada a la tienda se dio después del tradicional conteo que inicia momentos antes de la medianoche. Las personas a las afueras de la tienda duplicaban la asistencia de otras ediciones.

Se abrió la puerta. Entre la música de una batucada, aplausos y ánimo de fiesta, los asistentes a las afueras tardaron alrededor de 10 minutos en ingresar y correr al área de Electrónica para alcanzar las ofertas de la noche: pantallas de 85 pulgadas por menos de 17,000 pesos.

“Vamos a comprar una pantalla. Mi mamá quiere una grande aunque no quepa en la sala”, dice Alejandro, quien acudió a la tienda acompañado de su familia. “Vamos a ver las ofertas antes de decidir cuál nos vamos a llevar, nuestro presupuesto es de 20,000 y esperamos comprar a meses sin intereses”, añadió.

Pantallas y celulares suelen ser de los productos con mayor demanda durante la temporada y en esta edición esto no cambió, pero este año, caminar por los pasillos para comparar modelos y precios era un desafío ante la multitud.

“El año pasado recibimos 30,000 socios en tres horas en todos nuestros clubes. Hoy esperamos que vengan más. Los socios se han dado cuenta que cambiamos las ofertas todos los días”, dice Pepe Gallegos, vicepresidente de operaciones de Sam 's Club.

Los pasillos en las áreas de ropa, muebles y electrodomésticos también estaban atiborrados, mientras que los anaqueles de vinos, destilados y bebidas alcohólicas tuvieron que se “clausurados”, ya que por disposición de las autoridades, la venta de alcohol se prohíbe desde la medianoche hasta las 7:00 horas.

Las primeras pantallas no tardaron en aparecer en el área de cajas, mientras que en el primer piso de la tienda, en un área exclusiva para los empleados con vista a todo el almacén, en una especie de cabina Luis García y Martinoli narraban ---cuál partido de futbol--, lo que ocurría en el área de cajas.

–“Mira, Doctor, el de la caja 6 lleva una consola”-, dijo entre risas Martinoli. -¡Qué afortunado!-. agregó.

–“Lo dejé que la comprara, pero ya le saqué una sala”-, reviró la acompañante del comprador de un Xbox Serie X , lo que generó risas entre los asistentes.

Entre ofertas y carreras por elegir la pantalla con el mejor descuento: así empezó el Fin Irresistible en Sam's Walmart inició su temporada de descuentos de fin de año.

Para el desarrollo de esta edición del Fin Irresistible en los 174 Sam 's Club, la cadena de suministro se ha convertido en la pieza clave. José Ángel Sánchez, vicepresidente de Compras, explica que se han realizado inversiones importantes en logística, sin revelar una cifra.

El directivo presume que con el desarrollo de la cadena de suministro es posible llevar a piso de ventas las mercancías que se liquiden en el piso de ventas, o en todo caso, llevar los artículos al domicilio de los clientes a través de las compras en línea.

“La fortaleza en un negocio como es un club de precios es la eficiencia en la cadena logística y en la de suministro. Al manejar todo desde un punto de vista de pallets y volumen, la mercancía rota muy rápido, y así como entra, sale, y eso nos permite ser muy eficientes en el manejo de inventario”, declara.

La apuesta digital y el impulso al consumo

Una de las apuestas de las diferentes cadenas de retail en esta temporada de fin de año son las ventas digitales. Sam 's Club ha desarrollado esta fortaleza y para esta temporada de descuentos están listos para atender más de 140 pedidos por minuto, que es la marca del Fin Irresistible del año pasado.

Además de tiempos de entrega de dos horas en algunas mercancías y el acceso al catálogo extendido a través de sus puntos de venta digitales, la cadena también alista ofertas para las mercancías de departamentos como abarrotes y alimentos.

“Todo inició con El Buen Fin hace quince años, con una propuesta tecnológica y de mercancías generales, pero fuimos evolucionando y agregando más categorías y hoy hasta el pollo rostizado tiene un precio disruptivo que los clientes no encuentran en otro lugar”. dijo Pepe Gallegos.

En tanto los compradores arrasaban con las pantallas y celulares, Sam's Club también se alista para el inicio de El Buen Fin, con el que fortalecerán las ofertas y promociones en productos Hechos en México, para alinearse a la estrategia de la Secretaría de Economía y las cámaras empresariales.