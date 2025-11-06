Publicidad

Cómo funciona la cuponera de Sam’s Club en el Fin Irresistible; descuentos de hasta 27 mil pesos

Para aprovechar las promociones de Sam’s Club, los clientes deben ser socios con membresía anual, que puede tramitarse en cualquier momento del año.
jue 06 noviembre 2025 07:26 PM
El Buen Fin 2025 ya tiene fecha
El Fin Irresistible comenzó el 6 de noviembre y se extenderá hasta El Buen Fin 2025. (Henry Romero/REUTERS)

El Fin Irresistible comenzó este 6 de noviembre, y muchos clientes de Sam’s Club se preguntan cómo consultar la cuponera de promociones, cómo usarla y cuáles son las ofertas que incluye.

Aquí te contamos todo lo que debes saber para aprovechar las ofertas, promociones y descuentos que la cadena tiene preparados para esta temporada, la cual se extenderá hasta El Buen Fin.

Recuerda que, para aprovechar estas promociones de Sam’s Club, debes ser socio de la tienda, es decir, contar con una membresía anual, la cual puedes tramitar en cualquier momento del año.

¿Qué es la cuponera y cómo consultarla?

A través de su portal, Sam’s Club publicó la cuponera vigente del 6 al 19 de noviembre, que puedes consultar en este enlace: https://cuponera.revistasociosams.com/flyer-fin-irresistible-nacional-2025/

Los cupones reúnen las ofertas más atractivas del periodo, para que los clientes identifiquen fácilmente qué productos aprovechar.

Además, en la tienda habrá promociones y descuentos adicionales disponibles directamente en caja.

Principales ofertas de la cuponera

Televisión Hisense de 98”: de 57,299 a 29,934 pesos

Refrigerador Samsung de 31.5”: de 27,499 a 19,997 pesos

Sala reclinable Member’s Mark: de 29,999 a 19,999 pesos

MacBook Air de 13”: de 22,999 a 14,997 pesos

iPhone 15 de 128 GB: de 17,499 a 13,599 pesos

Freidora de aire Huken: de 1,299 a 899 pesos

Estas son solo algunas de las principales promociones de la cuponera. También hay descuentos en televisores de distintos tamaños, celulares, electrodomésticos, perfumes, tecnología y alimentos.

¿Qué es El Fin Irresistible?

El Fin Irresistible es la campaña anual de descuentos que Walmart de México organiza cada noviembre en todas sus tiendas y plataformas digitales. Dura más de una semana y ofrece rebajas en tecnología, electrodomésticos, alimentos, ropa y artículos para el hogar.

Este 2025, el evento coincidirá por primera vez con la XV edición de El Buen Fin, luego de que la empresa respondiera al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para sumar esfuerzos en la reactivación económica. Así lo anunció Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México, durante una conferencia en la Secretaría de Economía.

Aunque ambas campañas convivirán, Walmart mantendrá su propio formato, lo que le permitirá adelantarse al inicio del Buen Fin, programado del 13 al 17 de noviembre de 2025.

En la edición pasada, El Fin Irresistible registró más de 72 millones de transacciones en tiendas y clubes, así como 170 millones de visitas en línea durante 14 días. Las ventas alcanzaron los 172,900 millones de pesos, con un promedio de 43,000 millones diarios.

El evento estará disponible en más de 3,100 puntos de venta del país: Bodega Aurrerá, Walmart y Sam’s Club, todas pertenecientes al grupo Walmart de México y Centroamérica. También aplicará en sus tiendas en línea y aplicaciones móviles.

