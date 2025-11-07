El imperio del osito Bimbo: estas son todas las marcas de Grupo Bimbo y los países donde vende

Recientemente, Grupo Bimbo nombró a Alejandro Rodriguez Bas como su nuevo director general, quien ya ha tenido experiencia en PepsiCO y LALA. Ahora se enfrenta al liderazgo de la panificadora más grande del mundo, que tiene presencia en 91 países y más de 100 marcas.
Así está su presencia en México y el mundo.
¿Qué tan grande es Bimbo?
Grupo Bimbo, reconocida por su icónica mascota del oso blanco con sombrero y overol de panadero, es la empresa panificadora más grande del mundo y una de las principales productoras de snacks a nivel global.
Bimbo está en el puesto 8 de las marcas mexicanas más valiosas de 2025, según Kantar Brandzs, un estudio global que evalúa el valor de las marcas, cuantificando el desempeño del negocio.
De acuerdo a su sitio oficial, tiene presencia en 91 países distribuidos en América, Europa, Asia y África. Entre esos países, en 39 tiene operaciones directas mientras que en los otros 52 corresponden a socios estratégicos.
A lo largo del mundo tiene 249 panaderías y plantas, y más de 1,500 centros de ventas y 3.3 millones de puntos de venta en 39 países. Además, tiene una de las redes de distribución más grandes en el mundo, con más de 54,000 rutas y más de 153,000 colaboradores.
Según la empresa, sus ventas ascienden a más de 22,000 millones de dólares (mdd). Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos, a través del programa ADR Nivel 1, como BMBOY.
En su más reciente reporte trimestral, entre julio y septiembre de 2025, las ventas netas sumaron 107,421 millones de pesos, un incremento de 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque su utilidad neta cayó 9%.