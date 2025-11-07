El imperio del osito Bimbo: estas son todas las marcas de Grupo Bimbo y los países donde vende

¿Qué tan grande es Bimbo?

Grupo Bimbo, reconocida por su icónica mascota del oso blanco con sombrero y overol de panadero, es la empresa panificadora más grande del mundo y una de las principales productoras de snacks a nivel global.

Bimbo está en el puesto 8 de las marcas mexicanas más valiosas de 2025, según Kantar Brandzs, un estudio global que evalúa el valor de las marcas, cuantificando el desempeño del negocio.

De acuerdo a su sitio oficial, tiene presencia en 91 países distribuidos en América, Europa, Asia y África. Entre esos países, en 39 tiene operaciones directas mientras que en los otros 52 corresponden a socios estratégicos.

A lo largo del mundo tiene 249 panaderías y plantas, y más de 1,500 centros de ventas y 3.3 millones de puntos de venta en 39 países. Además, tiene una de las redes de distribución más grandes en el mundo, con más de 54,000 rutas y más de 153,000 colaboradores.

Según la empresa, sus ventas ascienden a más de 22,000 millones de dólares (mdd). Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos, a través del programa ADR Nivel 1, como BMBOY.

En su más reciente reporte trimestral, entre julio y septiembre de 2025, las ventas netas sumaron 107,421 millones de pesos, un incremento de 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque su utilidad neta cayó 9%.

¿Cuántas marcas tiene Bimbo?

Dentro de su amplio catálogo de productos —que incluye pan de caja, bollería, galletas y botanas saladas—, Bimbo comercializa distintas marcas según el país o región.

En el caso de México, sus marcas son:

Bimbo Bimbo Artesano Bimbo LonchiBom Stonemill Wonder Marinela Barcel Sanissimo Little Bites Tía Rosa Milpa Real Oroweat Del Hogar Suandy Thomas Sara Lee Lara Takis El Globo Gabi El Molino

Los primeros productos de Bimbo en todo México fueron: Pan Blanco chico y grade, Pan Negro y Pan Tostado, en 1945. (Archivo Expansión)

En Estados Unidos, comenzó a distribuir sus productos en 1987 y hasta 1993 adquirió su primer local en Texas. Estas son las marcas que vende actualmente en el país:

Bimbo Arnold Ball Parks Sara Lee Artesano Little Bites D’Italiano San Luis Sourdough Marinela Grace Baking Entenmann’s J.J. Nissen Mainer’s Colonial Rainbo Tía Rosa Mrs. Baird’s Nature’s Harvest Wholesome Harvest Francisco International Brownberry Takis Mother’s Freihofer’s Oroweat Alfaro’s Goldminer Thomas Sanissimo Stroehmann Anzio & Sons Boboli Barcel Lender’s Bays Beefsteak The Cheesecake Factory Emmys Organics Heiner’s The Rustik Oven Tenderflake Bimbo QRS

¿En qué países vende Bimbo?

Estos son los 39 países donde tiene operaciones directas Bimbo, según la región del mundo:

América

México

Canadá

Estados Unidos

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Venezuela

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Perú

Uruguay

Asia

China

Corea del Sur

India

Kazajistán

Turquía

Bimbo está en el puesto 8 de las marcas mexicanas más valiosas de 2025, según Kantar Brandz. (YURI CORTEZ/AFP)

Europa

Croacia

Eslovenia

España

Francia

Italia

Montenegro

Rumanía

Rusia

Serbia

Suiza

Ucrania

África

Túnez

Marruecos

Sudáfrica