El imperio del osito Bimbo: estas son todas las marcas de Grupo Bimbo y los países donde vende

Estas son todas las marcas de Grupo Bimbo y los países en los que opera

Grupo Bimbo es una empresa líder en el sector de alimentos y snacks, no solo en México, sino en el mundo. Tiene presencia en 91 países, donde ofrece productos y marcas particulares.
vie 07 noviembre 2025 04:52 PM
Grupo Bimbo opera en 39 países, donde ofrece una variedad de marcas. (Archivo Expansión)

Recientemente, Grupo Bimbo nombró a Alejandro Rodriguez Bas como su nuevo director general, quien ya ha tenido experiencia en PepsiCO y LALA. Ahora se enfrenta al liderazgo de la panificadora más grande del mundo, que tiene presencia en 91 países y más de 100 marcas.

Así está su presencia en México y el mundo.

¿Qué tan grande es Bimbo?

Grupo Bimbo, reconocida por su icónica mascota del oso blanco con sombrero y overol de panadero, es la empresa panificadora más grande del mundo y una de las principales productoras de snacks a nivel global.

Bimbo está en el puesto 8 de las marcas mexicanas más valiosas de 2025, según Kantar Brandzs, un estudio global que evalúa el valor de las marcas, cuantificando el desempeño del negocio.

De acuerdo a su sitio oficial, tiene presencia en 91 países distribuidos en América, Europa, Asia y África. Entre esos países, en 39 tiene operaciones directas mientras que en los otros 52 corresponden a socios estratégicos.

A lo largo del mundo tiene 249 panaderías y plantas, y más de 1,500 centros de ventas y 3.3 millones de puntos de venta en 39 países. Además, tiene una de las redes de distribución más grandes en el mundo, con más de 54,000 rutas y más de 153,000 colaboradores.

Según la empresa, sus ventas ascienden a más de 22,000 millones de dólares (mdd). Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos, a través del programa ADR Nivel 1, como BMBOY.

En su más reciente reporte trimestral, entre julio y septiembre de 2025, las ventas netas sumaron 107,421 millones de pesos, un incremento de 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque su utilidad neta cayó 9%.

Grupo Bimbo crece en el sur, tropieza en el norte y ajusta su estrategia global

¿Cuántas marcas tiene Bimbo?

Dentro de su amplio catálogo de productos —que incluye pan de caja, bollería, galletas y botanas saladas—, Bimbo comercializa distintas marcas según el país o región.

En el caso de México, sus marcas son:

  1. Bimbo
  2. Bimbo Artesano
  3. Bimbo LonchiBom
  4. Stonemill
  5. Wonder
  6. Marinela
  7. Barcel
  8. Sanissimo
  9. Little Bites
  10. Tía Rosa
  11. Milpa Real
  12. Oroweat
  13. Del Hogar
  14. Suandy
  15. Thomas
  16. Sara Lee
  17. Lara
  18. Takis
  19. El Globo
  20. Gabi
  21. El Molino
bimbo-marcas-paises.jpeg
Los primeros productos de Bimbo en todo México fueron: Pan Blanco chico y grade, Pan Negro y Pan Tostado, en 1945. (Archivo Expansión)

En Estados Unidos, comenzó a distribuir sus productos en 1987 y hasta 1993 adquirió su primer local en Texas. Estas son las marcas que vende actualmente en el país:

  1. Bimbo
  2. Arnold
  3. Ball Parks
  4. Sara Lee
  5. Artesano
  6. Little Bites
  7. D’Italiano
  8. San Luis Sourdough
  9. Marinela
  10. Grace Baking
  11. Entenmann’s
  12. J.J. Nissen
  13. Mainer’s
  14. Colonial
  15. Rainbo
  16. Tía Rosa
  17. Mrs. Baird’s
  18. Nature’s Harvest
  19. Wholesome Harvest
  20. Francisco International
  21. Brownberry
  22. Takis
  23. Mother’s
  24. Freihofer’s
  25. Oroweat
  26. Alfaro’s
  27. Goldminer
  28. Thomas
  29. Sanissimo
  30. Stroehmann
  31. Anzio & Sons
  32. Boboli
  33. Barcel
  34. Lender’s
  35. Bays
  36. Beefsteak
  37. The Cheesecake Factory
  38. Emmys Organics
  39. Heiner’s
  40. The Rustik Oven
  41. Tenderflake
  42. Bimbo QRS

¿En qué países vende Bimbo?

Estos son los 39 países donde tiene operaciones directas Bimbo, según la región del mundo:

América

México
Canadá
Estados Unidos
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Venezuela
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Perú
Uruguay

Asia

China
Corea del Sur
India
Kazajistán
Turquía

MEXICO-ECONOMY-TRADE
Bimbo está en el puesto 8 de las marcas mexicanas más valiosas de 2025, según Kantar Brandz. (YURI CORTEZ/AFP)

Europa

Croacia
Eslovenia
España
Francia
Italia
Montenegro
Rumanía
Rusia
Serbia
Suiza
Ucrania

África

Túnez
Marruecos
Sudáfrica

