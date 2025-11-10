Aeroméxico apuesta por Europa y anuncia dos nuevas rutas en 2026 desde CDMX y Monterrey

Aeroméxico anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas transatlánticas que fortalecerán su presencia en Europa y ampliarán las opciones de viaje para el segmento corporativo y turístico. A partir de la primavera de 2026, la aerolínea operará vuelos entre Ciudad de México y Barcelona, y entre Monterrey y París Charles de Gaulle.
El servicio Ciudad de México–Barcelona comenzará el 28 de marzo de 2026 con seis vuelos semanales, mientras que la ruta Monterrey–París iniciará el 13 de abril del mismo año con tres frecuencias semanales. Ambas operaciones se realizarán con aviones Boeing 787 Dreamliner, equipados con asientos tipo cama en clase Premier One.