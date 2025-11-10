Publicidad

La compañía informó que estas nuevas rutas incrementarán en 11% su capacidad hacia Europa, lo que representará su mayor oferta en ese continente.
lun 10 noviembre 2025 05:32 PM
Aeroméxico apuesta por Europa y anuncia dos nuevas rutas en 2026 desde CDMX y Monterrey
Los boletos para ambas rutas ya están disponibles a través de los canales oficiales de la aerolínea. (David Gannon/AFP)

Aeroméxico anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas transatlánticas que fortalecerán su presencia en Europa y ampliarán las opciones de viaje para el segmento corporativo y turístico. A partir de la primavera de 2026, la aerolínea operará vuelos entre Ciudad de México y Barcelona, y entre Monterrey y París Charles de Gaulle.

El servicio Ciudad de México–Barcelona comenzará el 28 de marzo de 2026 con seis vuelos semanales, mientras que la ruta Monterrey–París iniciará el 13 de abril del mismo año con tres frecuencias semanales. Ambas operaciones se realizarán con aviones Boeing 787 Dreamliner, equipados con asientos tipo cama en clase Premier One.

La compañía informó que estas nuevas rutas incrementarán en 11% su capacidad hacia Europa, lo que representará su mayor oferta histórica en ese continente. En total, Aeroméxico ofrecerá más de 4,500 asientos semanales adicionales, distribuidos entre ambas rutas.

Con la adición del vuelo Ciudad de México–Barcelona, la aerolínea sumará hasta 40 vuelos semanales hacia España durante el verano de 2026, al complementar su actual red hacia Madrid desde la capital mexicana, Guadalajara y Monterrey.

El nuevo vuelo Monterrey–París consolidará a Aeroméxico como la principal aerolínea de largo alcance que opera desde el norte del país y permitirá a los pasajeros acceder a múltiples destinos europeos a través del hub de París-Charles de Gaulle, en conexión con las aerolíneas miembro de SkyTeam.

“Nos entusiasma ampliar nuevamente nuestros servicios transatlánticos el próximo año, reactivando la conexión entre Ciudad de México y Barcelona, y acercando Monterrey a Europa a través de París”, señaló Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico.

GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

