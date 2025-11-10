Aeroméxico apuesta por Europa y anuncia dos nuevas rutas en 2026 desde CDMX y Monterrey

La compañía informó que estas nuevas rutas incrementarán en 11% su capacidad hacia Europa, lo que representará su mayor oferta histórica en ese continente. En total, Aeroméxico ofrecerá más de 4,500 asientos semanales adicionales, distribuidos entre ambas rutas.

Con la adición del vuelo Ciudad de México–Barcelona, la aerolínea sumará hasta 40 vuelos semanales hacia España durante el verano de 2026, al complementar su actual red hacia Madrid desde la capital mexicana, Guadalajara y Monterrey.

El nuevo vuelo Monterrey–París consolidará a Aeroméxico como la principal aerolínea de largo alcance que opera desde el norte del país y permitirá a los pasajeros acceder a múltiples destinos europeos a través del hub de París-Charles de Gaulle, en conexión con las aerolíneas miembro de SkyTeam.

“Nos entusiasma ampliar nuevamente nuestros servicios transatlánticos el próximo año, reactivando la conexión entre Ciudad de México y Barcelona, y acercando Monterrey a Europa a través de París”, señaló Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico.