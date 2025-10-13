El Dr. Simi tendrá su propia película y confirma colaboración con Warner y el Universo DC

González Herrera compartió que se fabricaron 50,000 ejemplares de Simi Batman y 15,000 de cada uno de los demás personajes. Batman y Robin estarán disponibles en todas las Farmacias Similares del país, mientras que Flash y Linterna Verde se venderán durante un mes en exclusiva en Similandia.

“Estamos muy emocionados de compartir estos nuevos personajes con México. Queremos que la gente los conozca, los coleccione y se divierta. Cada uno refleja el espíritu del Dr. Simi, que nunca se rinde y siempre busca hacer el bien”, dijo González Herrera durante el evento.

Junto a él, Javier Garza Bolado, vicepresidente de Warner Bros. Consumer Products Latin America, explicó que la alianza completa la colección de héroes que la compañía ha desarrollado junto a Farmacias Similares.

“Hace unos meses presentamos a Simi Superman y ahora sumamos cuatro personajes más. Queremos que la gente los vea como una colección y no se quede sin completarla”, añadió el directivo.

Los nuevos Simi Batman, Simi Robin, Simi Flash y Simi Linterna Verde fueron elegidos por compartir los valores que también representa el Dr. Simi. (Expansión)

La colaboración coincide con un momento estratégico para Warner que fortalece la presencia de DC con nuevos contenidos en distintas plataformas. Tras el reciente estreno de Superman, el estudio prepara la llegada de Supergirl y nuevas producciones para HBO Max. Además, en 2027 se lanzará la película de Batman y Superman, lo que amplifica la visibilidad de los personajes y potencia el atractivo comercial de la colección.

Para Farmacias Similares, este lanzamiento es otra pieza dentro del universo que González Herrera ha construido en torno al personaje creado por su padre hace casi tres décadas. El Dr. Simi ha pasado de ser una botarga a convertirse en un símbolo cultural que representa cercanía, alegría y solidaridad.

El fenómeno cobró fuerza cuando sus peluches comenzaron a aparecer en conciertos de artistas como Coldplay, Rosalía y Kendrick Lamar. A partir de ese momento, la empresa impulsó campañas que ampliaron la conexión emocional con el público, como “Ícono Vivo”, que llevó al personaje a museos, festivales y redes sociales.

El propio Garza Bolado considera que la fortaleza de esta alianza radica en la congruencia de valores entre ambas marcas. “El Dr. Simi encarna principios muy parecidos a los de los héroes de DC, que es ayudar, inspirar y no rendirse. Esta unión es una manera divertida de acercar esos mensajes al público” afirmó.

La fabricación de los peluches continúa a cargo de CINIA, una empresa mexicana que emplea a personas con discapacidad. “No generamos ingresos con los peluches del Dr. Simi. Todo lo recaudado se destina a CINIA para seguir apoyando el empleo incluyente”, puntualizó González Herrera.

Los muñecos tendrán un precio de 399 pesos y no aplicarán descuentos debido a los costos de licencia con Warner.

Hasta ahora, Farmacias Similares ha demostrado que su marketing trasciende la publicidad tradicional. Cada proyecto, desde los récords Guinness hasta la apertura de Similandia o la creación de coleccionables, fortalece el vínculo emocional con la gente y al mismo tiempo impulsa causas sociales, tanto que el año pasado fue el Monstruo de la Mercadotecnia por la revista Expansión.