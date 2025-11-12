Pemex desmiente racionamiento de gas LP; suministro está garantizado en CDMX y otros estados

Por medio de un comunicado, Pemex señaló: “Se cuenta con el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores en dichas entidades. Asimismo, las capacidades operativas, de transportación y de almacenamiento se desarrollan con normalidad. Pemex continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP”.

📍Garantizado el abastecimiento y distribución de gas LP



Tarjeta Informativa: https://t.co/4ySTKXIbog pic.twitter.com/rPoCAiAWG1 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 12, 2025

Un problema logístico, no un racionamiento

En conferencia de prensa este martes, Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Gas LP (Amexgas), explicó que la situación que se presentó hace unas semanas no se trató de un racionamiento deliberado, sino de un problema logístico que ya se está atendiendo. Algunas plantas de distribución pudieron quedarse sin gas por unos días, pero ahora ya tienen acceso al suministro.

La supuesta “racionalización” que se implementó consistió en distribuir la cantidad limitada de gas que llegaba a los estados para que no se afectara a todos los usuarios de una sola zona, evitando que el problema se concentrara en ciertos puntos.

Robles aseguró que la situación se normalizará en breve y que, en un plazo máximo de 15 días, se espera que la distribución se restablezca completamente. En ningún momento se trató de un racionamiento planificado ni de una reducción del servicio que comenzará ahora: es un problema que viene de semanas atrás y que pronto estará solucionado.

Prevención antes del invierno

De esta manera, es incorrecto afirmar que las cinco entidades verán reducido el suministro de gas LP en las próximas dos semanas. Se espera que, antes de que inicie diciembre, cuando se intensifica el frío de la temporada, el problema ya esté solucionado en su totalidad.

El gas LP sigue siendo un insumo clave en México: alrededor del 76 % de los hogares, es decir, unos 27.8 millones de viviendas, dependen de este combustible para sus actividades domésticas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

