Internacional

El Papa León XIV llama a Rusia y Ucrania a negociar directamente en su mensaje "urbi et orbi"

En su primer mensaje navideño, el pontífice lamentó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel.
jue 25 diciembre 2025 12:48 PM
El Papa León XIV celebra la Santa Misa de Navidad en St. Basílica de San Pedro en el Vaticano, 25 de diciembre de 2025.
"Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en Latinoamérica para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas", declaró tras la misa. (FOTO: Yara Nardi/REUTERS)

León XIV animó este jueves a Rusia y Ucrania a tener el "valor" de negociar de forma "directa" el final de la guerra, e incidió en la situación humanitaria en Gaza, en su primera Navidad como papa.

"Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa", dijo en su bendición navideña "urbi et orbi", a la ciudad y el mundo.

Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, espera la respuesta de Moscú al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la contienda. Las últimas conversaciones directas se produjeron hace medio año y no resultaron en ningún cese de las hostilidades.

Según los detalles revelados el miércoles por el presidente Volodimir Zelenski, el plan de Washington para Ucrania propone congelar el frente, y abre la puerta a crear zonas desmilitarizadas.

"Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas", dijo León XIV en su homilía, durante la misa oficiada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

En su sermón, el papa destacó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.

En ese sentido, recordó las "tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío", y los cientos de miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas.

El pontífice estadounidense y peruano también tuvo palabras para Latinoamérica y sus líderes, y para los migrantes que "recorren el continente americano" en busca de un futuro mejor.

"Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en Latinoamérica para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas", declaró tras la misa.

Rechazar a los pobres y extranjeros es rechazar a dios

En su sermón de Nochebuena, el papa dijo que la historia de Jesús naciendo en un establo porque no había sitio en una posada debería recordar a los cristianos que negarse a ayudar a los pobres y a los extranjeros hoy en día equivale a rechazar al propio dios.

León, que ha hecho de la atención a los inmigrantes y a los pobres uno de los temas clave de los inicios de su pontificado, dijo que el nacimiento de Jesús mostraba la presencia de Dios en cada persona, mientras el pontífice guiaba a los 1,400 millones de católicos del mundo en la Misa de Navidad celebrada en la basílica de San Pedro.

"En la tierra, no hay lugar para Dios si no hay lugar para la persona humana. Rechazar a uno es rechazar al otro", dijo el papa durante la misa, a la que asistieron unas 6,000 personas en el interior de la basílica.

León, el primer papa nacido en Estados Unidos, celebra su primera Navidad tras ser elegido en mayo por los cardenales del mundo para suceder al fallecido papa Francisco.

El papa, que ha criticado las medidas divisivas del presidente estadounidense Donald Trump contra los inmigrantes, citó una frase del difunto papa Benedicto XVI en la que lamentaba que el mundo no se preocupara por los niños, los pobres o los extranjeros.

"Mientras una economía distorsionada nos lleva a tratar a los seres humanos como mera mercancía, Dios se hace como nosotros, revelando la infinita dignidad de cada persona", dijo León.

"Donde hay lugar para la persona humana, hay lugar para Dios", afirmó. "Incluso un establo puede llegar a ser más sagrado que un templo".

