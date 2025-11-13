Un tribunal de EU bloquea temporalmente orden de deshacer alianza entre Delta y Aeroméxico

La orden se emitió en septiembre como parte de varias medidas estadounidenses dirigidas al sector de la aviación de México por motivos de competencia. Los transportistas afirmaron que se enfrentaban a costos sustanciales que no podrían recuperar aunque un tribunal confirmara posteriormente el acuerdo.

La resolución judicial, tomada por un panel de tres jueces a última hora del miércoles, citó una decisión judicial anterior sobre la norma para bloquear temporalmente las acciones administrativas.

Delta dijo que apreciaba "la decisión del tribunal de pausar la liquidación de la asociación estratégica Delta/Aeroméxico mientras revisa la validez de la orden del Departamento de Transporte".

Aeroméxico, por su parte, señaló en un comunicado que la empresa conjunta se mantendría mientras el caso judicial sigue su curso. El USDOT declinó hacer comentarios.

"Colusión legalizada"

La semana pasada, los Departamentos de Justicia y Transporte calificaron la empresa conjunta de "colusión legalizada" que controla "casi el 60% de las operaciones en la cuarta puerta de entrada y salida internacional más grande de Estados Unidos", citando los vuelos a Ciudad de México.

Delta, que tiene una participación del 20% en Aeroméxico, también ha argumentado que la administración del presidente Donald Trump está sometiendo a la empresa conjunta a un estándar más estricto que otras empresas como United Airlines y ANA.

El Gobierno estadounidense ha dicho que los problemas anticipados de la empresa incluyen tarifas más altas en algunos mercados, capacidad reducida y desafíos para las aerolíneas estadounidenses debido a la competencia inadecuada.

En acciones separadas el mes pasado, la administración Trump revocó la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y canceló todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de compañías aéreas del país latinoamericano hacia su vecino del norte desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que México "canceló y congeló ilegalmente vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin consecuencias".

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo anteriormente que no está de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de revocar la aprobación de las 13 rutas.